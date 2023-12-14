Магнитогорская молодежь прошлась по «Коридорам власти»

«В состязаниях участвует молодежь от 14 до 35 лет: учащиеся общеобразовательных учреждений, вузов, ссузов и общественные молодежные организации», – рассказал председатель магнитогорского городского собрания Александр Морозов. Он добавил, что к нынешнему сезону игр готовились около 30 команд, но из-за морозов и отмены занятий в школах некоторые не смогли участвовать в состязаниях. В магнитогорском горсобрании рассказали, что игра проводится ежегодно и преследует такие цели, как воспитание у молодежи ответственного отношения к своей родине и развитие молодежного участия в решении социальных проблем. Помимо этого, мероприятие традиционно направлено на создание диалога, живой обратной связи между молодыми людьми и представителями исполнительной и представительной власти. Представители Молодежной палаты сообщили, что участникам состязаний пришлось ответить на многие вопросы: как развить туристическую привлекательность города, как привлечь молодежь в малый бизнес, как работает программа инициативного бюджетирования, что записано в Уставе города и другие. Победителями «Коридоров власти» стали команды школы № 55, городского парламента школьников и медицинского колледжа. Их ответы были самыми полными, интересными и быстрыми. Ребятам вручили награды в номинациях «Школа», «Общественные организации» и «Ссузы, вузы». Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что председатель магнитогорского горсобрания Александр Морозов провел для старшеклассников города парламентский урок. Участники встречи обсудили тему притяжения и преображения Магнитки, декламировали стихи о родине и исполнили гимн города. Фото: пресс-служба МГСД