ЦСКА продлил контракт с Провольневым

Теперь соглашение с 28 летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2025/26.

Провольнев выступает за ЦСКА с 2021 года, с тех пор игрок провел 152 матча, в которых набрал 38 (9+29) очков. В составе «красно синих» защитник дважды выиграл Кубок Гагарина.