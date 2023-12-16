ЦСКА продлил контракт с Провольневым

Хоккейный клуб ЦСКА продлил контракт с защитником Владиславом Провольневым, сообщила пресс служба армейцев.
Теперь соглашение с 28 летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2025/26.
Провольнев выступает за ЦСКА с 2021 года, с тех пор игрок провел 152 матча, в которых набрал 38 (9+29) очков. В составе «красно синих» защитник дважды выиграл Кубок Гагарина.
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Источник:Официальный сайт ХК ЦСКА