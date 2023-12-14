Беларусь разгромила сборную Казахстана в первом матче Кубка Первого канала

В Санкт-Петербурге закончился матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная Беларуси оказалась сильнее национальной команды Казахстана со счётом 6:2.

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На четвёртой минуте первого периода Никита Пышкайло с передач Ильи Сушко и Дмитрия Дерябина открыл счёт в игре. На пятой минуте Андрей Стась с передач Александра Скоренова и Владислава Ерёменко удвоил преимущество сборной Беларуси. Через четыре минуты Илья Сушко с передач Ивана Дроздова и Вадима Мороза сделал счёт 3:0.

На пятой минуте второго периода Игорь Мартынов с передач Вадима Мороза и Даниила Бокуна довёл счёт до крупного. В середине периода Максим Мусоров с передач Кирилла Никитина и Артура Гатиятова размочил счёт в игре. На 16-й минуте периода Алихан Омирбеков с передачи Максима Мухаметова сделал счёт 2:4.