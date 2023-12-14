Ротенберг о низкой посещаемости матча "России 25": игра началась на час раньше

Главный тренер "России 25" Роман Ротенберг объяснил низкую посещаемость матча "Россия 25" - "Звезды и ВХЛ" на Кубке Первого канала тем, что встреча началась на час раньше, передает Sport24. "Матч начался на час раньше, чем у нас в КХЛ, это внесло свои коррективы по количеству болельщиков на трибунах. Люди еще работают, не все успели к первому периоду", - сказал Ротенберг. Матч посетили шесть тысяч болельщиков. Вместимость арены в Санкт-Петербурге составляет 12 500 человек. "Россия 25" одержала победу со счетом 5:2. В составе главной команды страны — "России 25" — заброшенными шайбами отличились Василий Глотов, Михаил Воробьев, Максим Соркин и Марат Хайруллин (дубль, один из голов — в пустые ворота, когда "Звезды" убрали с игры голкипера Сергея Мурашова и выпустили шесть полевых игроков). За команду "Звезды и ВХЛ" забили Глеб Петров и Матвей Заседа.