«Россия 25» — сборная Беларуси, онлайн-трансляция, матч Кубка Первого канала — 2023, главное о турнире

Во втором матче соревнования команда Романа Ротенберга встречается со сборной Беларуси.

Сегодня, 16 декабря, сборная «России 25» проведёт второй матч на Кубке Первого канала. Днём команда Романа Ротенберга сыграет с действующим победителем турнира сборной Беларуси, начало встречи – в 15:30 мск.

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Несмотря на победу в основное время над «Звёздами и ВХЛ» (5:2), после первого дня турнира «Россия 25» занимает только второе место в турнирной таблице. Всё дело в том, что ранее белорусская сборная с ещё более уверенным счётом (6:2) убедительно переиграла команду Казахстана. В субботу лидеры КПК сыграют друг с другом.

Напомним, в Санкт-Петербурге белорусы выступают под руководством тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. Главный тренер белорусской национальной команды Дмитрий Квартальнов пропускает турнир в целях лучшей подготовки имеющего непростое турнирное положение минского «Динамо» ко второй части регулярного чемпионата КХЛ.

В первом матче сегодняшнего игрового дня на льду «Ледового» встречались команды Казахстана и «Звёзд и ВХЛ». За изменением счёта в этих матчах можно следить в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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13:53

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над командой «Звёзды и ВХЛ» (5:2) рассказал о мотивации выступающих команд на Кубке Первого канала.

«У нас уровень не хуже, чем у финнов, шведов и чехов. Это показала сегодняшняя игра. Каждый хочет себя проявить — как здорово сегодня сыграл Назаров! Феноменально, в одиночку тащил команду два периода. И другие игроки, которые получили шанс выступить на таком уровне, играли ничуть не хуже, чем сборная любой страны. Нужно всё честно оценивать, по хоккею.

А следующие игры дальше покажут. Это международный уровень. Одно дело – играть в клубе, а другое – за страну. А думаете, у Беларуси не будет мотивации в следующей игре? Там на уровне президента страны будет мотивация. Это хорошо, это правильно, потому что это сборная. Совершенно другой уровень. Спросите игроков, они подтвердят», — сказал Ротенберг.

13:30

После победы в первом матче турнира голкипер сборной «Россия 25» Никита Серебряков назвал Беларусь главным конкурентом своей команды на Кубке Первого канала.

«Отличный дебют. Самое главное, что выиграли. Игра была тяжёлой, все понимали, что соперник будет играть активно. Молодые ребята, им есть что доказывать.

Белорусы – главные конкуренты россиян в борьбе за Кубок Первого канала? Да, они обыграли Казахстан в первом матче. Нам нужно побеждать Беларусь. В любом случае будет интересная игра. Приложим все силы, чтобы выиграть», — приводит слова Серебрякова «Спорт день за днём».

13:14

В субботу команды вернулись к классическому формату хоккея. В утреннем матче первую победу в Санкт-Петербурге одержала сборная Казахстана. 3 (1+2) очка нападающего «Магнитки» Никиты Михайлиса помогли казахстанцам переиграть команду «Звёзды и ВХЛ» (3:1).

Благодаря этому успеху команда Галыма Мамбеталиева переместилась на третье место в турнирной таблице. В заключительный день турнира казахстанцы сыграют со сборной «Россия 25». В свою очередь «Звёзды И ВХЛ» сыграют с белорусами. Оба матча состоятся завтра, 17 декабря.

12:37

Итог турнира Кубок Первого канала «три на три»

15 ноября участники Кубка Первого канала провели соревнование в формате «три на три». Победителем турнира стала сборная «Россия 25», в финальном матче переигравшая «Звёзды и ВХЛ (4:2).

В составе победителей шайбы забросили Богдан Конюшков (11-я минута), Дмитрий Кузьмин (18), Святослав Гребенщиков (18), Иван Зинченко (20). У команды «Звёзды и ВХЛ» отличился Илья Авраменко (6, 9).