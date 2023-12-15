Овечкин установил личный антирекорд по серии безголевых матчей в НХЛ
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продлил безголевую серию в чемпионате НХЛ до 11 матчей подряд.
Игра против "Филадельфии Флайерз" завершилась поражением "столичных" в серии буллитов со счетом 3:4. Принимал участие в матче и Овечкин, однако заброшенной шайбой отметиться не смог.
Форвард не смог поразить ворота соперника уже в 11-м матче подряд. Таким образом он установил личный антирекорд по продолжительности безголевой серии в чемпионате НХЛ.
При этом 38-летний Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Россиянин провел уже 1373 матчей и забросил 827 шайб. До повторения рекорда лучшего снайпера лиги Уэйна Гретцки ему нужно забить еще 64 гола.
После предыдущего матча, когда форвард повторил антирекорд, наставник столичной команды Спенсер Карбери заявил, что ищет способы, чтобы Овечкин снова начал забивать.