Овечкин установил личный антирекорд по серии безголевых матчей в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продлил безголевую серию в чемпионате НХЛ до 11 матчей подряд.

Игра против "Филадельфии Флайерз" завершилась поражением "столичных" в серии буллитов со счетом 3:4. Принимал участие в матче и Овечкин, однако заброшенной шайбой отметиться не смог.

Форвард не смог поразить ворота соперника уже в 11-м матче подряд. Таким образом он установил личный антирекорд по продолжительности безголевой серии в чемпионате НХЛ.

При этом 38-летний Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Россиянин провел уже 1373 матчей и забросил 827 шайб. До повторения рекорда лучшего снайпера лиги Уэйна Гретцки ему нужно забить еще 64 гола.