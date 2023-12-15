Кучеров первым в текущем сезоне НХЛ достиг 50 очков

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым набрал 50 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Юбилейной отметки он достиг в выездном матче с «Эдмонтон Ойлерз».

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Игра прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой «Тампы» со счетом 7:4. Кучеров записал на свой счет гол и две результативные передачи. В нынешнем сезоне это 20-я шайба и 30-й ассист россиянина.

Ближайшим преследователем Кучерова является нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер, на счету которого 43 результативных балла.

В матче с «Эдмонтоном» помимо Кучерова в составе «Тампы» также отличились Стивен Стэмкос (покер), Тайлер Мотт и Энтони Чирелли. Российский защитник команды Михаил Сергачев отметился голевой передачей, его одноклубник голкипер Андрей Василевский отразил 50 из 54 бросков.