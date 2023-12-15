Овечкин повредил шлем вратарю в матче НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин своим броском повредил шлем вратаря «Филадельфии Флайерз» Самуэля Эрссона в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© Газета.Ru

Во втором периоде, когда «столичные» играли в большинстве, после броска Овечкина шайба попала в маску Эрссону. Голкипер сразу просигнализировал, что нужно остановить игру, чтобы он смог привести амуницию в порядок, однако судьи продолжили встречу. В результате «Вашингтон» в этой атаке смог реализовать большинство, отличился Том Уилсон.

Разозленный этим Эрссон сразу сбросил маску и стал указывать арбитру на ее повреждение.

Матч прошел на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершился победой хозяев в серии буллитов со счетом 4:3. В составе победителей голами отметились Бобби Бринк, Джоэль Фараби, Оуэн Типпетт и Бобби Бринк. У гостей шайбы забросили Коннор Макмайкл, Том Уилсон и Дилан Строум.