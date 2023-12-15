Россиянин первым в текущем сезоне НХЛ достиг 50 очков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым набрал 50 очков в сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Lenta.ru

Минувшей ночью "молнии" встречались с "Эдмонтоном" и добились победы - 7:4. В составе победителей четыре шайбы забросил Стивен Стэмкос, по разу отличились Тайлер Мотт, Никита Кучеров и Энтони Чирелли. Российская газета

В активе россиянина стало 50 (20+30) очков в 30 играх. Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров. Sports.ru