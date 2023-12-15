Сотрудники посольства РФ в Хельсинки работают с властями по защите прав Тордена

Сотрудники посольства Москвы в Хельсинки поддерживают контакты с адвокатами задержанного российского гражданина Виослава Тордена (также известен как Ян Петровский), а также взаимодействуют с финским руководством для урегулирования ситуации. Об этом сообщили представители дипломатической миссии РФ в республике, передает ТАСС. "Посольство находится в постоянном контакте с адвокатами В. Тордена, в рамках своей компетенции взаимодействует с финскими правоохранительными органами", — рассказал источник агентства. Как подчеркивается в заявлении, российские дипломаты принимают меры для защиты прав задержанного мужчины. Кроме того, представительство Москвы продолжает следить за соблюдением законных интересов гражданина. В июле 2023 года сотрудники финской полиции задержали бывшего командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич" Воислава Тордена. Позже украинская сторона запросила у Хельсинки экстрадицию российского гражданина, однако верховный суд республики отказался выполнять требование. 11 декабря финские пограничники потребовали продлить срок задержания мужчины, подозреваемого в причастности к деятельности террористической группировки во время вооруженного конфликта в Донбассе. В тот же день суд удовлетворил соответствующий запрос.