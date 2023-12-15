Интервью с Михалом Чайковски — о КХЛ, «Спартаке», Ковальчуке, Москве и близости Словакии с Россией по менталитету

Защитник «Спартака» получает огромное удовольствие от игры в КХЛ, а в России у него уже больше друзей, чем дома в Словакии.

Интервью с Михалом Чайковски — о КХЛ, «Спартаке», Ковальчуке, Москве и близости Словакии с Россией по менталитету
© Чемпионат.com

Бóльшая часть регулярного сезона КХЛ позади, а «Спартак» первый в турнирной таблице. При Алексее Жамнове команда покоряет болельщиков своей игрой, Николай Голдобин проводит свой лучший сезон в КХЛ, споря за первенство в гонке бомбардиров и снайперов. Да и не только он один – блистают и Павел Порядин, и Максим Цыплаков, и Михал Чайковски. Последний – герой сегодняшнего эксклюзивного интервью «Чемпионату».

Видео дня

Словацкий защитник рассказал об огромном удовольствии от игры в «Спартаке», жизни в Москве — лучшем, по его мнению, городе мира. Поговорили об Алексее Жамнове, который тонко чувствует команду и понимает игроков, и о недавнем бомбовом усилении «Спартака» в лице Ильи Ковальчука. О легенде тренерского цеха Владимире Крикунове, ночных просмотрах матчей НХЛ, Никите Задорове и о многом другом.

«Москва для меня – лучший город в мире. С Лос-Анджелесом не сравнить»

— Михал, без вас уже сложно представить КХЛ – вы восьмой год в лиге, всегда выкладываетесь на 100%, играете с душой, являетесь образцом хорошего легионера. Что вас так привязало к России? – Я приехал восемь лет назад, и мне здесь очень нравится. У меня тут много очень хороших друзей, возможно, даже уже больше, чем дома. Словакия и Россия очень похожи по менталитету – такие же люди, такая же жизнь, отношение к тебе. Моей семье здесь очень нравится, и мне тоже нравится сейчас в «Спартаке». Хотел бы надолго тут остаться.

— Пару лет назад вы говорили, что ещё «не настолько обрусели, чтобы шутить на русском». А сейчас как с этим обстоят дела? – Сейчас почти всё понимаю по-русски и почти всё говорю правильно.

— Что больше всего любите в Москве? – Здесь всё очень просто. Для меня и моей семьи Москва – лучший город в мире! Здесь есть всё, что хочешь, к тому же в Москве много команд, удобно играть с ними на выезде, не надо куда-то уезжать, всегда можно вернуться домой к семье после матча. И болельщики наши на этих матчах, всегда болеют за команду. Хочу сказать им спасибо за поддержку «Спартака».

— Можно ли сравнить Москву с каким-то другим городом мира или она ни на что не похожа? – В молодости я играл в Америке, посмотрел разные города, жил в Вашингтоне, Оттаве, в Лос-Анджелесе два месяца, Калгари очень хорошо знаю. Но это не Москва, её с другими городами нельзя сравнить.

«В этом году получаю самое большое удовольствие от игры в КХЛ»

— Ожидали ли весной, подписывая контракт, что «Спартак» будет настолько крут? В прошлом сезоне команда меняла тренеров как перчатки и не попала в плей-офф, а сейчас стала лучшей в лиге? – Я разговаривал с ребятами, которые играли здесь в прошлом году, видел, кого клуб подписывает. Здесь очень хорошие игроки, и команда здорово выступает. Мы рады, но надо продолжать.

— При выборе «Спартака» в межсезонье учитывали фактор уже знакомого вам города и нахождение в команде Патрика Рыбара? – Да, разговаривал с Патриком, а также с Вишневским. Мы и раньше были знакомы, а сейчас стали очень хорошими друзьями. Он мне всё рассказал, и я очень рад, что смог вернуться в Москву.

— Что скажете об удивительных результатах в КХЛ в этом сезоне? СКА и ЦСКА больше не доминируют, появились новые центры силы. – Это хоккей, каждый год каждая команда может выстрелить. Раньше такого не было, но сейчас лига чуть-чуть поменялась. Ещё рано говорить, что будет в итоге, только половина чемпионата прошла. Посмотрим, как будет дальше.

— Вы сами идёте на личный рекорд по очкам за сезон в КХЛ, а также претендуете на звание лучшего защитника-бомбардира сезона. Насколько вам важны личные результаты или это просто приятный бонус к успехам команды? – Это прикольно, когда и команда выигрывает, и ты сам хорошо играешь. Но самое главное, чтобы команда хорошо играла и набирала очки, заняла хорошее место в таблице. Прикольно, что и я могу помогать команде своими очками.

— Получали ли вы больше удовольствия от игры в КХЛ, чем в этом году в «Спартаке»? – Да, этот год классный! Все команды, в которых я играл, были очень разными, но и в «Динамо» было прикольно играть, я там тоже получал удовольствие. Но в этом году самое большое удовольствие.

«Жамнов чувствует и понимает игроков, он потрясающий тренер и человек»

Алексей Жамнов сам был классным игроком и такой же хоккей ставит команде. Насколько легко вам с ним работается, что бы могли выделить в его методах, за счёт чего команда так летит? – Он потрясающий тренер и человек. Был отличным хоккеистом и понимает игроков, чувствует, когда надо дать выходной, а когда, наоборот, поработать. Да и вообще, в нашем тренерском штабе собраны люди, которые много лет поиграли в НХЛ. Мы их всех уважаем и слушаем.

— Удивлены, насколько «Спартак» Жамнова отличается от сборной России Жамнова на Олимпиаде? Это небо и земля. – На Олимпиаде и вообще на международных турнирах надо играть немного по-другому, потому что на таком турнире одна ошибка может перечеркнуть всё. А в КХЛ много матчей, и мы хотим играть в атакующий хоккей. Это и нам прикольно, и болельщикам.

— Раньше в «Динамо» вы очень часто подключались в атаку, играли словно нападающий. В овертайме порой оказывались у ворот быстрее того же Шипачёва. Сейчас вы набираете много очков, но в основном в большинстве, и в целом есть ощущение, что всё-таки играете больше системно. Согласны с такой оценкой? – Можно и так сказать, но просто это другая ситуация на льду. Надо смотреть, когда можно бежать вперёд, а когда не надо тратить на это силы. Когда есть шансы, я всегда иду вперёд, но всегда надо смотреть по ситуации, как будет лучше сыграть.

– Ваша задача в большинстве «Спартака» — отдать шайбу Николаю Голдобину и бежать праздновать? – Нет, у нас разные варианты розыгрыша есть! Или ребят выводим на бросок, или они меня. Надо смотреть по ситуации. Когда Коля открыт, я стараюсь ему отдать пас, и он решает.

«Очень круто, что Ковальчук пришёл. Классный игрок, который в хоккее добился очень многого»

— Голдобин – лучший игрок КХЛ прямо сейчас? – Думаю, да. Он очень здорово играет, большой молодец.

— Ваше ударное звено разрывало лигу. Как команда переварила травму Ивана Морозова? – Это хоккей, травмы случаются. Команде надо играть ещё лучше сейчас, за себя и за этого парня, который очень здорово до этого играл.

— Согласны, что «Спартак», несмотря на доминирование звена Порядина, Голдобина и Морозова, нельзя назвать командой одной тройки? – Нет, конечно! Эта тройка очень здорово играла, но и второе, третье и четвёртое звенья здорово играют. Все играют командой, все вместе. И второе звено может забить, и какое угодно. Звено Цыплакова здорово играет, и все остальные тоже.

– В «Спартак» пришёл Илья Ковальчук. Насколько важное это усиление для команды? – Это очень классный игрок, который добился очень многого в хоккее. Очень круто, что он пришёл, здорово иметь такого игрока в команде. Он и сказать может в раздевалке, и молодые ребята его будут уважать, смотреть на него и учиться.

«Крикунов – легенда. Всегда ругался, когда я бегал вперёд»

— Долгое время в КХЛ вы играли под руководством Владимира Крикунова — и в «Автомобилисте», и в московском «Динамо». И это был интересный союз. Он частенько критиковал вас на пресс-конференциях, вы ярко и эмоционально реагировали на свои отдельные ошибки на скамейке. Но всегда имели у него очень много игрового времени, и казалось, что он вас очень сильно любит и доверяет вам. А как вам с ним работалось? – Он всегда ругался, когда я бегал вперёд (смеётся)! Но если я забивал или делал передачу, всё было нормально. Крикунов – легенда, много лет тренирует, человек старшего поколения. Я его очень уважаю.

— Ведь именно Крикунов в своё время вернул вас в КХЛ, когда посреди сезона вы сорвались из АХЛ и вернулись в Россию, но уже не в «Автомобилист», а в его «Динамо». Почему так резко всё бросили в системе «Каролины»? – Мне было 26 лет, я хотел пробиться в первую команду. Здорово провёл тренировочный лагерь, но меня отправили в АХЛ, а в фарм-клубе я играть не хотел. Думал, получится играть в основе – не получилось, поэтому захотел вернуться обратно.

— На Алексея Кудашова ещё обижаетесь? С ним сработаться не получилось, и «Динамо» так быстро от вас отказалось, хотя при Крикунове всё было прекрасно. – Это жизнь, я ни на кого не обиделся. Я там травму получил серьёзную, мне ногу порвали на предсезонке, месяц был на травме. В общем, просто так получилось. Это жизнь, двигаемся дальше.

«Задоров играет с сердцем, давно в НХЛ и доказывает, что является хорошим защитником»

— Надо понимать, что в НХЛ ваш любимый клуб сейчас — это «Калгари»? – Да, можно так сказать, ведь там играет брат моей жены Адам Ружичка. Я смотрю все их игры, переживаю за него. Не всегда, конечно, но после своих матчей приходишь домой, не можешь заснуть. В три ночи, когда начинаются матчи, я ещё не сплю, смотрю один-два периода и потом уже ложусь.

– А как смотрите из России, официальных трансляций ведь нет? – На одном из нелегальных сайтов. Там хорошее качество, всё отлично.

— Раз уж вы смотрите «Калгари», хочется спросить у вас про Никиту Задорова, который довольно долго там играл. К нему двоякое отношение и в России, и в Северной Америке, кто-то им восхищается, другие не очень любят. Он с вами в схожей манере играет – и двинуть может, и бросок пушечный. Оцените его игру как защитник? – Он очень здорово играет, делает свою работу. Сколько лет он в НХЛ и доказывает, что является хорошим защитником. К тому же играет с сердцем, всегда переживает за результаты команды.

— Совсем недавно там ещё и Мартин Поспишил мощно ворвался в состав того же «Калгари». И вообще кажется, что хоккей в Словакии сейчас набирает обороты после долгого простоя. Что поспособствовало этому толчку? – Сейчас многие молодые ребята были высоко задрафтованы, появились игроки, которые уже в НХЛ или могут пробиться туда в следующем году. Есть годы, когда мало словаков драфтуют, а есть сильные годы. Вот было два-три сильных года, ребят задрафтовали, и эти ребята приходят в НХЛ.

Хоккей
Адам Ружичка
Мартин Поспишил
Михал Чайковски
Максим Цыплаков
Алексей Жамнов
Владимир Крикунов
Николай Голдобин
Никита Задоров
Павел Порядин
Иван Морозов
Алексей Кудашов
Илья Ковальчук
СБОРНАЯ РОССИИ
СКА
Динамо
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости