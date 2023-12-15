Интервью с Михалом Чайковски — о КХЛ, «Спартаке», Ковальчуке, Москве и близости Словакии с Россией по менталитету

Защитник «Спартака» получает огромное удовольствие от игры в КХЛ, а в России у него уже больше друзей, чем дома в Словакии.

Бóльшая часть регулярного сезона КХЛ позади, а «Спартак» первый в турнирной таблице. При Алексее Жамнове команда покоряет болельщиков своей игрой, Николай Голдобин проводит свой лучший сезон в КХЛ, споря за первенство в гонке бомбардиров и снайперов. Да и не только он один – блистают и Павел Порядин, и Максим Цыплаков, и Михал Чайковски. Последний – герой сегодняшнего эксклюзивного интервью «Чемпионату».

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Словацкий защитник рассказал об огромном удовольствии от игры в «Спартаке», жизни в Москве — лучшем, по его мнению, городе мира. Поговорили об Алексее Жамнове, который тонко чувствует команду и понимает игроков, и о недавнем бомбовом усилении «Спартака» в лице Ильи Ковальчука. О легенде тренерского цеха Владимире Крикунове, ночных просмотрах матчей НХЛ, Никите Задорове и о многом другом.

«Москва для меня – лучший город в мире. С Лос-Анджелесом не сравнить»

— Михал, без вас уже сложно представить КХЛ – вы восьмой год в лиге, всегда выкладываетесь на 100%, играете с душой, являетесь образцом хорошего легионера. Что вас так привязало к России? – Я приехал восемь лет назад, и мне здесь очень нравится. У меня тут много очень хороших друзей, возможно, даже уже больше, чем дома. Словакия и Россия очень похожи по менталитету – такие же люди, такая же жизнь, отношение к тебе. Моей семье здесь очень нравится, и мне тоже нравится сейчас в «Спартаке». Хотел бы надолго тут остаться.

— Пару лет назад вы говорили, что ещё «не настолько обрусели, чтобы шутить на русском». А сейчас как с этим обстоят дела? – Сейчас почти всё понимаю по-русски и почти всё говорю правильно.

— Что больше всего любите в Москве? – Здесь всё очень просто. Для меня и моей семьи Москва – лучший город в мире! Здесь есть всё, что хочешь, к тому же в Москве много команд, удобно играть с ними на выезде, не надо куда-то уезжать, всегда можно вернуться домой к семье после матча. И болельщики наши на этих матчах, всегда болеют за команду. Хочу сказать им спасибо за поддержку «Спартака».

— Можно ли сравнить Москву с каким-то другим городом мира или она ни на что не похожа? – В молодости я играл в Америке, посмотрел разные города, жил в Вашингтоне, Оттаве, в Лос-Анджелесе два месяца, Калгари очень хорошо знаю. Но это не Москва, её с другими городами нельзя сравнить.

«В этом году получаю самое большое удовольствие от игры в КХЛ»

— Ожидали ли весной, подписывая контракт, что «Спартак» будет настолько крут? В прошлом сезоне команда меняла тренеров как перчатки и не попала в плей-офф, а сейчас стала лучшей в лиге? – Я разговаривал с ребятами, которые играли здесь в прошлом году, видел, кого клуб подписывает. Здесь очень хорошие игроки, и команда здорово выступает. Мы рады, но надо продолжать.

— При выборе «Спартака» в межсезонье учитывали фактор уже знакомого вам города и нахождение в команде Патрика Рыбара? – Да, разговаривал с Патриком, а также с Вишневским. Мы и раньше были знакомы, а сейчас стали очень хорошими друзьями. Он мне всё рассказал, и я очень рад, что смог вернуться в Москву.

— Что скажете об удивительных результатах в КХЛ в этом сезоне? СКА и ЦСКА больше не доминируют, появились новые центры силы. – Это хоккей, каждый год каждая команда может выстрелить. Раньше такого не было, но сейчас лига чуть-чуть поменялась. Ещё рано говорить, что будет в итоге, только половина чемпионата прошла. Посмотрим, как будет дальше.

— Вы сами идёте на личный рекорд по очкам за сезон в КХЛ, а также претендуете на звание лучшего защитника-бомбардира сезона. Насколько вам важны личные результаты или это просто приятный бонус к успехам команды? – Это прикольно, когда и команда выигрывает, и ты сам хорошо играешь. Но самое главное, чтобы команда хорошо играла и набирала очки, заняла хорошее место в таблице. Прикольно, что и я могу помогать команде своими очками.

— Получали ли вы больше удовольствия от игры в КХЛ, чем в этом году в «Спартаке»? – Да, этот год классный! Все команды, в которых я играл, были очень разными, но и в «Динамо» было прикольно играть, я там тоже получал удовольствие. Но в этом году самое большое удовольствие.

«Жамнов чувствует и понимает игроков, он потрясающий тренер и человек»

— Алексей Жамнов сам был классным игроком и такой же хоккей ставит команде. Насколько легко вам с ним работается, что бы могли выделить в его методах, за счёт чего команда так летит? – Он потрясающий тренер и человек. Был отличным хоккеистом и понимает игроков, чувствует, когда надо дать выходной, а когда, наоборот, поработать. Да и вообще, в нашем тренерском штабе собраны люди, которые много лет поиграли в НХЛ. Мы их всех уважаем и слушаем.

— Удивлены, насколько «Спартак» Жамнова отличается от сборной России Жамнова на Олимпиаде? Это небо и земля. – На Олимпиаде и вообще на международных турнирах надо играть немного по-другому, потому что на таком турнире одна ошибка может перечеркнуть всё. А в КХЛ много матчей, и мы хотим играть в атакующий хоккей. Это и нам прикольно, и болельщикам.

— Раньше в «Динамо» вы очень часто подключались в атаку, играли словно нападающий. В овертайме порой оказывались у ворот быстрее того же Шипачёва. Сейчас вы набираете много очков, но в основном в большинстве, и в целом есть ощущение, что всё-таки играете больше системно. Согласны с такой оценкой? – Можно и так сказать, но просто это другая ситуация на льду. Надо смотреть, когда можно бежать вперёд, а когда не надо тратить на это силы. Когда есть шансы, я всегда иду вперёд, но всегда надо смотреть по ситуации, как будет лучше сыграть.

– Ваша задача в большинстве «Спартака» — отдать шайбу Николаю Голдобину и бежать праздновать? – Нет, у нас разные варианты розыгрыша есть! Или ребят выводим на бросок, или они меня. Надо смотреть по ситуации. Когда Коля открыт, я стараюсь ему отдать пас, и он решает.

«Очень круто, что Ковальчук пришёл. Классный игрок, который в хоккее добился очень многого»

— Голдобин – лучший игрок КХЛ прямо сейчас? – Думаю, да. Он очень здорово играет, большой молодец.

— Ваше ударное звено разрывало лигу. Как команда переварила травму Ивана Морозова? – Это хоккей, травмы случаются. Команде надо играть ещё лучше сейчас, за себя и за этого парня, который очень здорово до этого играл.

— Согласны, что «Спартак», несмотря на доминирование звена Порядина, Голдобина и Морозова, нельзя назвать командой одной тройки? – Нет, конечно! Эта тройка очень здорово играла, но и второе, третье и четвёртое звенья здорово играют. Все играют командой, все вместе. И второе звено может забить, и какое угодно. Звено Цыплакова здорово играет, и все остальные тоже.

– В «Спартак» пришёл Илья Ковальчук. Насколько важное это усиление для команды? – Это очень классный игрок, который добился очень многого в хоккее. Очень круто, что он пришёл, здорово иметь такого игрока в команде. Он и сказать может в раздевалке, и молодые ребята его будут уважать, смотреть на него и учиться.

«Крикунов – легенда. Всегда ругался, когда я бегал вперёд»

— Долгое время в КХЛ вы играли под руководством Владимира Крикунова — и в «Автомобилисте», и в московском «Динамо». И это был интересный союз. Он частенько критиковал вас на пресс-конференциях, вы ярко и эмоционально реагировали на свои отдельные ошибки на скамейке. Но всегда имели у него очень много игрового времени, и казалось, что он вас очень сильно любит и доверяет вам. А как вам с ним работалось? – Он всегда ругался, когда я бегал вперёд (смеётся)! Но если я забивал или делал передачу, всё было нормально. Крикунов – легенда, много лет тренирует, человек старшего поколения. Я его очень уважаю.

— Ведь именно Крикунов в своё время вернул вас в КХЛ, когда посреди сезона вы сорвались из АХЛ и вернулись в Россию, но уже не в «Автомобилист», а в его «Динамо». Почему так резко всё бросили в системе «Каролины»? – Мне было 26 лет, я хотел пробиться в первую команду. Здорово провёл тренировочный лагерь, но меня отправили в АХЛ, а в фарм-клубе я играть не хотел. Думал, получится играть в основе – не получилось, поэтому захотел вернуться обратно.

— На Алексея Кудашова ещё обижаетесь? С ним сработаться не получилось, и «Динамо» так быстро от вас отказалось, хотя при Крикунове всё было прекрасно. – Это жизнь, я ни на кого не обиделся. Я там травму получил серьёзную, мне ногу порвали на предсезонке, месяц был на травме. В общем, просто так получилось. Это жизнь, двигаемся дальше.

«Задоров играет с сердцем, давно в НХЛ и доказывает, что является хорошим защитником»

— Надо понимать, что в НХЛ ваш любимый клуб сейчас — это «Калгари»? – Да, можно так сказать, ведь там играет брат моей жены Адам Ружичка. Я смотрю все их игры, переживаю за него. Не всегда, конечно, но после своих матчей приходишь домой, не можешь заснуть. В три ночи, когда начинаются матчи, я ещё не сплю, смотрю один-два периода и потом уже ложусь.

– А как смотрите из России, официальных трансляций ведь нет? – На одном из нелегальных сайтов. Там хорошее качество, всё отлично.

— Раз уж вы смотрите «Калгари», хочется спросить у вас про Никиту Задорова, который довольно долго там играл. К нему двоякое отношение и в России, и в Северной Америке, кто-то им восхищается, другие не очень любят. Он с вами в схожей манере играет – и двинуть может, и бросок пушечный. Оцените его игру как защитник? – Он очень здорово играет, делает свою работу. Сколько лет он в НХЛ и доказывает, что является хорошим защитником. К тому же играет с сердцем, всегда переживает за результаты команды.