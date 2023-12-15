Экс-защитник «Автомобилиста» станет игроком «Амура»

31-летний российский защитник Ефим Гуркин , ранее покинувший екатеринбургский «Автомобилист», в ближайшее время станет игроком хабаровского «Амура» . Об этом сообщает агентство Winners Hockey Agency в телеграм-канале .

Напомним, Гуркин, являющийся воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», выступал за «Автомобилист» с сезона-2018/2019. За это время опытный защитник принял участие в 312 матчах КХЛ, в которых набрал 58 (11+47) очков. В прошлом регулярном сезоне КХЛ защитник провёл 62 матча, в которых набрал 19 очков — забил два гола и отдал 17 результативных передач.