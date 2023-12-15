Два хоккеиста из России попали в декабрьский рейтинг лучших проспектов на драфте НХЛ 2024
Сразу два хоккеиста из России оказались в десятке наиболее перспективных игроков в декабрьском рейтинге популярного североамериканского портала Sportsnet.
Наиболее высоко оценили 18-летнего нападающего системы санкт-петербургского СКА – Ивана Демидова, который занял третью строчку в списке. Следом за ним расположился его соотечественник из «Торпедо» защитник Антон Силаев. На пятой же строчке оказался представитель Беларуси Артём Левшунов, выступающий в студенческой лиге (NCAA) за университетскую команду Мичигана.
Отметим, что на 16-й позиции рейтинга оказался нападающий системы московского «Динамо» Игорь Чернышов, а на 25-й – защитник ЦСКА Матвей Шуравин.
Топ-10 по версии Sportsnet выглядит следующим образом:
- МакКлин Селебрини (университет Бостона)
- Коул Эйзерман (юниорская сборная США, программа USNTDP)
- Иван Демидов (СКА)
- Антон Силаев («Торпедо»)
- Артём Левшунов (университет Мичигана)
- Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)
- Конста Хелениус («Юкурит»)
- Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»)
- Беркли Каттон («Спокан»)
- Райдер Ричи («Принс Альберт»)
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