Два хоккеиста из России попали в декабрьский рейтинг лучших проспектов на драфте НХЛ

Сразу два хоккеиста из России оказались в десятке наиболее перспективных игроков в декабрьском рейтинге популярного североамериканского портала Sportsnet.

Наиболее высоко оценили 18-летнего нападающего системы санкт-петербургского СКА – Ивана Демидова, который занял третью строчку в списке. Следом за ним расположился его соотечественник из «Торпедо» защитник Антон Силаев. На пятой же строчке оказался представитель Беларуси Артём Левшунов, выступающий в студенческой лиге (NCAA) за университетскую команду Мичигана.