«Россия 25» одержала победу на Кубке Первого канала

Сборная «Россия 25» стала победителем в турнире в формате 3х3 на Кубке Первого канала, одолев в финале сборную «Звёзды и ВХЛ» со счётом 4:2. Встреча проходила в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце».

Отметим, что на старте турнира в формате 3х3 «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга крупно обыграла сборную Казахстана (5:2), благодаря чему вышла в финал соревнований. В свою очередь, «Звёзды и ВХЛ» не без труда победили Беларусь (4:3 Б).