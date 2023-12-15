Стало известно состояние получившего порез шеи хоккеиста "Металлурга"

"Тяжелый момент произошел. Я с игры вначале этого не увидел, потом в повторе посмотрел, это был неприятный момент, это еще очень мягко сказано. Вот только что пришла информация - все нормально, артерия не задета, сосуд зашили. Самое страшное, слава богу, позади, пожелаем Виталию здоровья", - сказал Белов.