"Рейнджерс" обыграл "Анахайм", Панарин отметился двумя передачами

В составе победителей точными бросками отметились Джимми Веси , Мика Зибанеджад, Адам Эдстрем, а также Крис Крайдер , который оформил дубль. Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. 28 ноября Панарин стал первым игроком "Рейнджерс" за последние 35 лет, которому удалось набрать 30 очков в 20 стартовых матчах сезона.

В последний раз это удавалось Кэри Уилсон в сезоне-1988/1989. Тогда ему потребовалось 18 матчей. 13 декабря он стал 15 россиянином, достигшим отметки в 700 очков в НХЛ. В турнирной таблице Восточной конференции "Рейнджерс" занимает первое место, набрав 41 очко. "Анахайм" располагается на 15 строчке в Западной конференции, имея в активе 20 баллов. В следующем матче "Рейнджерс" встретится с "Бостоном", а "Анахайм" померится силами с "Нью-Джерси".