ИИХФ отклонил апелляцию о санкциях в отношении вратаря ЦСКА Федотова

Независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции, поданные 27-летним российским вратарём Иваном Федотовым и ХК ЦСКА на решение применить санкции к голкиперу за нарушение условий контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

В отношении этих апелляций коллегия, принимающая решение, установила, что ИИХФ правильно определила, что Федотов нарушил требования контракта с «Филадельфией», когда подписал соглашение с ЦСКА. В свою очередь, ЦСКА своими действиями побудил вратаря нарушить его действующее соглашение с клубом НХЛ. Исходя из этого, в соответствии с международным трансферным регламентом, ИИХФ были обязаны применить спортивные санкции как Федотову, так и к ЦСКА.

Поэтому, как четырёхмесячное отстранение Федотова от участия в официальных национальных и международных матчах, так и запрет на международные трансферы ЦСКА сроком на один сезон, — остаются в силе.