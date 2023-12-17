«Миннесота» обыграла «Ванкувер». Кузьменко и Капризов – не реализовали буллиты

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился победой хозяев льда со счётом 2:1 в серии буллитов, благодаря чему они продлили свою победную серию до трёх игр и прервали четырехматчевую аналогичную серию гостей.

В основное время команды сумели лишь по разу поразить ворота – за «Миннесоту» отличился Фредерик Годро, а у «Ванкувера» — Теодор Блюгерс. В овертайме выявить сильнейшего им также не удалось, в серии послематчевых штрафных бросков победили хозяева – единственная реализованная попытка на счету Матса Цуккарелло.