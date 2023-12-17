Команда "Россия 25" стала победителем Кубка Первого канала по хоккею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Команда "Россия 25" со счетом 5:2 обыграла сборную Казахстана в заключительном матче Кубка Первого канала по хоккею и стала победителем турнира. Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Команда "Россия 25" стала победителем Кубка Первого канала по хоккею
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Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Илья Сафонов (14-я минута), Василий Глотов (30), Максим Соркин (33) и Валентин Зыков (35, 43). У казахстанцев отличились Никита Михайлис (7) и Адиль Бекетаев (21).

Команда "Россия 25" выиграла все три матча на турнире и набрала 6 очков. Ранее подопечные Романа Ротенберга переиграли сборную Белоруссии (5:3) и команду "Звезды и ВХЛ" (5:2). Второе место заняла сборная Белоруссии (3 очка), далее расположились команды Казахстана (2) и "Звезды и ВХЛ" (2).

Ежегодный турнир четырех сборных проводится в России с 1996 года. Ранее в нем участвовали команды Швеции, Чехии и Финляндии. Название "Кубок Первого канала" соревнование носит с 2006 года.

28 февраля 2022 года в связи с ситуацией на Украине председатели хоккейных ассоциаций Швеции, Чехии и Финляндии приняли совместное решение о недопуске сборной России до оставшихся этапов Евротура сезона-2021/2022. В марте 2022 года стало известно, что россиян на этапах Евротура на два года заменят швейцарцы. Кубок Первого канала был исключен из календаря этого соревнования, его заменил швейцарский этап.

Хоккей
Адиль Бекетаев
Максим Соркин
Илья Сафонов
Никита Михайлис
Валентин Зыков
Василий Глотов
Роман Ротенберг
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