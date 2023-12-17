Команда "Россия 25" стала победителем Кубка Первого канала по хоккею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Команда "Россия 25" со счетом 5:2 обыграла сборную Казахстана в заключительном матче Кубка Первого канала по хоккею и стала победителем турнира. Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Команда "Россия 25" выиграла все три матча на турнире и набрала 6 очков. Ранее подопечные Романа Ротенберга переиграли сборную Белоруссии (5:3) и команду "Звезды и ВХЛ" (5:2). Второе место заняла сборная Белоруссии (3 очка), далее расположились команды Казахстана (2) и "Звезды и ВХЛ" (2).

Ежегодный турнир четырех сборных проводится в России с 1996 года. Ранее в нем участвовали команды Швеции, Чехии и Финляндии. Название "Кубок Первого канала" соревнование носит с 2006 года.