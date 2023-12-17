"Вашингтон" проиграл "Нэшвиллу", Овечкин не забил в 12 матче НХЛ подряд

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" на выезде уступил "Нэшвиллу". Встреча завершилась со счетом 1:3. В составе победителей точными бросками отметились Колтон Сиссонс, Филип Томасино и Яков Тренин. За "Вашингтон" отличился Ти Джей Оши. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин не может отличиться в 12 матчах НХЛ подряд, что является его личным антирекордом. В текущем сезоне 38-летний россиянин вышел на лед в 27 матчах и набрал всего 16 очков — пять голов и 11 передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание капитана "столичных" от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб. В следующем матче "Вашингтон" сыграет с "Каролиной". Встреча состоится 18 декабря. Стартовое вбрасывание запланировано на 2.00 по московскому времени. "Нэшвилл" проведет поединок против "Ванкувера". Игра пройдет 20 декабря. Стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.