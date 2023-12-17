«Канадиенс» переиграли «Айлендерс» в матче НХЛ

В первом периоде зрители голов не увидели. Во втором игровом отрезке «Монреаль» отправил сразу четыре шайбы в ворота соперника. Отыгрываться «Нью-Йорку» пришлось в третьем периоде, где им удалось сократить отрыв от соперника до одной шайбы. Счет стал 4:3! Но снятый с ворот Семён Варламов в концовке встречи и большое желание гостей сравнять счёт привела к пропущенной шайбе в пустые ворота за 20 секунд до финальной сирены.