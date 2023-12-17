«Канадиенс» переиграли «Айлендерс» в матче НХЛ
«Монреаль Канадиенс» победили на домашнем льду «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В матче на «Белл-центр» арене в составе победителей дублем отметился нападающий Джош Андерсон. Также по голу забили форварды Йоэль Армиа, Коул Кофилд и Кристиан Дворак.
За «Айлендерс» дубль оформил нападающий Брок Нельсон, ещё одну шайбу забросил Бо Хорват.
В первом периоде зрители голов не увидели. Во втором игровом отрезке «Монреаль» отправил сразу четыре шайбы в ворота соперника. Отыгрываться «Нью-Йорку» пришлось в третьем периоде, где им удалось сократить отрыв от соперника до одной шайбы. Счет стал 4:3! Но снятый с ворот Семён Варламов в концовке встречи и большое желание гостей сравнять счёт привела к пропущенной шайбе в пустые ворота за 20 секунд до финальной сирены.
Российский вратарь «Айлендерс» в этом матче отразил 36 бросков из 40.
После этого матча «Монреаль Канадиенс» набрали 30 очков и поднялись на 12-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» с 36-ю баллами идут на шестом месте.