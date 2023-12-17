Журналист Daily Faceoff назвал Малкина самым недооценённым игроком в истории НХЛ

«Этой зимой исполнится семь лет с тех пор, как НХЛ испортила свой список 100 лучших игроков, не включив в него Евгения Малкина, и клянусь, я до сих пор злюсь из-за этого. Этот человек выигрывал «Колдер Трофи», «Харт Трофи», «Конн Смайт Трофи», два «Арт Росс Трофи» и три чемпионских перстня за победу в Кубке Стэнли.

Он набрал более 1200 очков и скоро превысит 500 голов. Он один из лучших игроков плей-офф за всю историю, 14-й за всю историю по очкам. Вы могли бы привести доводы в пользу того, что Джино входит в число 50 лучших игроков, не говоря уже о топ-100. Однако в «Питтсбурге» он всегда находится в тени не только Сидни Кросби, но и легенд, которые им предшествовали, в лице Марио Лемье и Яромира Ягра. Возможно, именно поэтому Джино не получает той любви, которую заслуживает», — цитирует журналиста Daily Faceoff.