ХК "Крылья Советов" прекратит сотрудничество с тренером, участвовавшим в драке на матче

"В настоящее время он отстранен от работы, - сказала Крылова. - В ближайшие дни трудовые отношения с ним будут прекращены. Свое поведение он объяснил провокационными фразами и выражениями со стороны тренера соперника. Но, как вы понимаете, это не является достаточным аргументом для подобного поведения тренера".