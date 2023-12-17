В Финляндии прошла демонстрация против закрытия границы с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 17 декабря. /ТАСС/. Акция протеста против решения властей Финляндии закрыть границу с Россией прошла в приграничном городе Лаппеенранта. Об этом сообщил портал Yle.

По его сведениям, в акции приняли участие порядка 50-60 человек, в основном это россияне, проживающие в Финляндии. Маржан Какимова, одна из участниц демонстрации, рассказала Yle, что в России проживают ее родственники, которые не смогут приехать в республику из-за закрытия границы. Как пишет портал, она напомнила, что просители убежища приезжали и раньше, но таких жестких ограничительных мер это не вызывало.

В то же время в городе прошла демонстрация сторонников решения финских властей, однако участие в ней приняли около 10 человек. Акцию организовали граждане Финляндии и Украины, по словам которых, причина закрытия границы якобы заключается в действиях России.