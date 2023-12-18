Клуб НХЛ "Оттава" отправил в отставку главного тренера Ди Джея Смита

ТАСС, 18 декабря. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" отправило в отставку главного тренера Ди Джея Смита. Об этом сообщила пресс-служба канадского клуба.

Сообщается, что исполнять обязанности главного тренера команды будет Жак Мартен. Одним из его ассистентов в обновленном тренерском штабе станет швед Даниэль Альфредссон, который является лидером "Оттавы" по очкам за всю историю клуба. Швед выступал за команду с сезона-1995/96 по сезон-2012/13.