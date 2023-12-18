Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Чикаго», у Задорова «+3»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Элиас Петтерссон, Дакота Джошуа, Брок Бёзер и российский нападающий Илья Михеев. Российский защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности +3. Форвард Андрей Кузьменко не отметился результативными действиями.