Сергей Фёдоров высказался о 13-матчевой безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ

«Что думаю о безголевой серии Александра Овечкина? Саша – опытный человек и опытный игрок. Он всё прошёл. Наверное, взгляд со стороны: моменты есть – голы придут. Всё у него будет в порядке? Я думаю, да», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.