Два очка Минтюкова помогли «Анахайму» уверенно обыграть «Нью-Джерси»
В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Анахайм Дакс» (1:5).
В составе победителей хет-трик на счету Адама Хенрика. Также шайбы у «уток» забросили Алекс Киллорн и Трой Терри.
У хозяев единственная шайба на счету Майкла Маклауда.
Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился в этой встрече двумя результативными передачами.
«Дакс» прервали серию поражений из пяти матчей, набрали 22 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче калифорнийский клуб сыграет 19 декабря в гостях с «Детройт Ред Уингз».
«Нью-Джерси» остался с 33 очками и идёт 10-м на Востоке. В ближайшей игре «Дэвилз» 20 декабря примут дома «Филадельфию Флайерз».
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