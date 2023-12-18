Два очка Минтюкова помогли «Анахайму» уверенно обыграть «Нью-Джерси»

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» уступил «Анахайм Дакс» (1:5).

Два очка Минтюкова помогли «Анахайму» уверенно обыграть «Нью-Джерси»
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В составе победителей хет-трик на счету Адама Хенрика. Также шайбы у «уток» забросили Алекс Киллорн и Трой Терри.

У хозяев единственная шайба на счету Майкла Маклауда.

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился в этой встрече двумя результативными передачами.

«Дакс» прервали серию поражений из пяти матчей, набрали 22 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче калифорнийский клуб сыграет 19 декабря в гостях с «Детройт Ред Уингз».

«Нью-Джерси» остался с 33 очками и идёт 10-м на Востоке. В ближайшей игре «Дэвилз» 20 декабря примут дома «Филадельфию Флайерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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