Гол Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).

Дубль в этом матче на счету звёздного нападающего хозяев Натана Маккиннона. Также шайбами в составе победителей отметились Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Майлз Вуд и Райан Джохансен.

У «акул» дубль записал на свой счёт Томаш Гертл.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил в этой встрече 26 из 28 бросков по своим воротам.

«Шаркс» потерпели второе поражение подряд, остались с 21 очком и идут на 15-й строчке Запада.