Гол Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).

Гол Ничушкина и 26 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сан-Хосе»
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Дубль в этом матче на счету звёздного нападающего хозяев Натана Маккиннона. Также шайбами в составе победителей отметились Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Майлз Вуд и Райан Джохансен.

У «акул» дубль записал на свой счёт Томаш Гертл.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил в этой встрече 26 из 28 бросков по своим воротам.

«Эвеланш» набрали 40 очков и занимают третье место в таблице Западной конференции.

«Шаркс» потерпели второе поражение подряд, остались с 21 очком и идут на 15-й строчке Запада.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Хоккей
Майлз Вуд
Микко Рантанен
Райан Джохансен
Натан Маккиннон
Александр Георгиев
Томаш Гертл
Валерий Ничушкин
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