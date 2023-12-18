Интервью с защитником «Лады» Миславом Росандичем — о сборной, возвращении в КХЛ, Борне Рендуличе, Олимпиаде

Мислав Росандич поделился эмоциями от возвращения в лигу, рассказал о хорватских корнях, а также вспомнил Олимпиаду-2022.

В этом сезоне в КХЛ вернулась «Лада», а вместе с ней это сделал и словацкий защитник Мислав Росандич, который в 2017 году играл в лиге ещё в составе «Слована». В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата», которое состоялось на следующий день после победы тольяттинцев в матче с «Ак Барсом» 9 ноября, Мислав рассказал, за счёт чего команде удалось подняться в зону лидеров, вспомнил об игре против Макдэвида и Ягра, а также рассказал, почему предпочитает КХЛ сборной Словакии.

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«Если мы обыгрываем большие команды, значит, работаем больше, чем они»

— Как настроение в команде? — Мы на первом месте в конференции, это хорошо. Но нужно усердно работать каждый день, потому что таблица очень плотная. Не отмечаем победы очень сильно, потому что надо готовиться к следующим играм.

— Никто не ожидал, что «Лада» к этому моменту будет идти в лидерах. — От первого до 10-го места сейчас всего 12 очков, так что можно сильно упасть после всего пары поражений. Поэтому у нас не такая прочная позиция, как может показаться.

— Можете сказать, что уже адаптировались к команде? — Да. Возможно, мне потребовалось немного больше времени, чем я предполагал. Это мой первый год за пределами зоны комфорта – другой язык, другая культура. Но после 10 матчей стал чувствовать себя лучше, привык к одноклубникам и стилю игры команды. С каждым днём чувствую себя увереннее. Надеюсь, мы продолжим побеждать.

— Как оцените стиль игры «Лады»? — Кто-то скажет, что мы играем в слишком оборонительный хоккей. Возможно, это не очень нравится болельщикам, но мне больше нравится побеждать, поэтому неважно, в каком стиле мы играем.

— Но болельщиков «Лады», кажется, и игра устраивает. — Это круто! Атмосфера на домашних матчах невероятная. Не знаю, бывают ли тут солд-ауты, но выглядит так, будто стадион заполнен до отказа на каждом матче. Болельщики очень нам помогают.

— Олег Браташ стал более весёлым на пресс-конференциях по сравнению с началом сезона, какой он на работе? — Он требует от нас усердия, это настоящий профессионал. Иногда тяжело играть один матч за другим. У нас была поездка на Дальний Восток, она выдалась очень тяжёлой. В такие моменты трудно держать команду в форме. Но он постоянно требует единения от всей пятёрки на льду, играть как команда. У нас нет суперзвёзд, как у других команд. «Лада» – команда, состоящая из работяг. Тренер хочет, чтобы мы играли как единое целое.

— Когда его спрашивают, как команда обыгрывает лидеров, он отвечает, что «везёт просто». — Везёт тому, кто везёт, как говорится. Нужно уделять внимание каждой мелочи, тогда удача повернётся к тебе передом. Один матч – ладно, может быть, но, когда выигрываешь 10 матчей, это уже не везение. Думаю, дело в нашем отношении к работе. Результаты – вознаграждение за нашу работу. Труд бьёт талант. Если мы обыгрываем большие команды, значит, работаем больше, чем они.

«Мозякин больше не играет в КХЛ, это хорошо»

— Вы упомянули поездку на Дальний Восток. Что пошло не так и за счёт чего удалось исправить ситуацию? — Сложно сказать. Если посмотреть те матчи, то там у нас будто не было катания, не было движения. Чувствую, что перелёты и разница во времени повлияли на нашу игру там. Когда вернулись домой, мы проиграли всего два матча. У этой команды есть лицо. Мы знаем, что делаем и во что играем. Даже когда теряем важных игроков из-за травм, другие могут их заменить.

— Вы наверняка отвыкли так далеко летать. — Да, последний раз приходилось там бывать, когда я ещё в «Словане» играл. Интересный опыт. Это сложно для любой команды, но ведь и «Амуру» с «Адмиралом» сложно, когда им приходится летать на гостевые серии. Однако так устроена лига, пытаюсь быть готовым к этому по максимуму.

— Как изменилась КХЛ за семь лет вашего отсутствия в ней? — Даже не знаю, не задумывался об этом. Могу сказать, что я стал абсолютно другим игроком по сравнению с теми временами, смотрю на хоккей по-другому. Не смогу ответить, что изменилось, потому что помню не лигу, а свою игру. Разве что Мозякин больше не играет, это хорошо (смеётся).

Тогда мне было всего 22 года, я был очень молод. За это время приобрёл большой опыт, выиграл несколько наград, стал по-новому смотреть на хоккей. В этом самая большая разница.

— Есть ли команды, которые успели впечатлить? — Да в принципе не могу кого-то выделить. Я довольно давно в хоккее, многое видел, играл против лучших игроков планеты на чемпионатах мира – звёзд НХЛ, КХЛ. Но буду впечатлён, если мы выиграем Кубок Гагарина (смеётся).

Есть много техничных команд – вчера Шипачёв и Радулов кружили голову этими постоянными поперечными передачами в большинстве. Однако важно то, как усердно ты играешь – блокируешь броски, противостоишь им. За счёт этого мы и обыграли «Ак Барс».

— А на ЧМ кто сильнее всех впечатлил? — Сложный вопрос, постоянно приходилось играть против канадцев. Как-то пришлось играть на МЧМ против Макдэвида, и мы проиграли 0:8. Потом, правда, в полуфинале только 1:5 проиграли, так что был прогресс (смеётся). Но дело же зачастую не в одном-двух игроках, а в командах. На Олимпиаде, например, не было игроков НХЛ, однако кто бы сказал, что игроки из Швейцарии и Финляндии не стали бы звёздами в КХЛ? Мы не играли против России, к сожалению, это было бы интересно. Но обычно я не смотрю на класс противника, а думаю, что мне нужно сделать, чтобы заставить его выглядеть не так хорошо (улыбается).

«Рад, что «Лада» заинтересовалась именно мной

— От момента вашего подписания до дебюта за «Ладу» прошло больше месяца. Бюрократия? — Да, всё дело в бумажках. Я ждал визу 24 дня, это долго. Прилетел, как только это стало возможным. Много времени, но с этим ничего не поделаешь.

— Тренировались сами или «Лада» присылала программу подготовки? — Я сам работал всё лето. Три года подряд играл на ЧМ, так что мой сезон заканчивался в июне. Не так много времени на отдых. Я взял двухнедельный отпуск, а потом начал заниматься в зале. Когда «Лада» вышла на меня с предложением, я подписал все бумаги за пару дней, а потом просто прождал месяц (смеётся). Ужас как долго.

— Другие варианты были? — В межсезонье агент сразу сказал мне, что будет возможность подписать контракт в КХЛ, и я согласился ждать. Хотелось уехать из чемпионата Чехии, попробовать что-то новое. У меня есть дочь, ей три года, и через несколько лет ей надо будет пойти в школу. Мне 28, это лучший хоккейный возраст. Так что сейчас было идеальное время для перемен. Рад, что «Лада» заинтересовалась именно мной. С нетерпением ожидал приезда сюда. Потребовалось пару недель, чтобы понять, что к чему. Нужно было привыкнуть вновь работать с командой. Но сейчас я на 100% в деле (смеётся).

— То есть с Алёшей Пилко вы начали работать задолго до 17 августа, когда об этом появилась новость? — Да. Знаю его давно, он живёт в Загребе, откуда я родом. Мне нужны были перемены в карьере, поэтому сменил агента.

— Ваша семья приехала с вами? — Да, жена и дочь прилетели 10 дней назад. Они будут здесь три месяца, потом улетят обратно. Так что до конца сезона буду один, увижусь с ними только по его окончании.

«Когда «Лада» проиграла три первых матча, подумал: «Окей, будет тяжело»

— Тяжело было наблюдать за игрой команды со стороны? — Это было странно. Я не был знаком ни с кем, парни привыкали друг к другу без меня. Не знал, чего ожидать, меня об этом и агент предупреждал. Говорил, что команда возвращается в КХЛ спустя несколько лет с новым составом. Когда «Лада» начала побеждать, подумал: «Вау, я еду играть за лидера лиги, что происходит?» (Смеётся.) Несколько матчей спустя стало понятно, что эти победы не случайность. Посмотрим, как дела пойдут дальше.

— А после поражений в трёх первых матчах не было мыслей: «Куда я еду?» — Тогда подумал: «Так, окей, будет тяжело» (смеётся). Но «Ладе» противостояли сильные соперники – «Трактор», СКА, «Салават». Сложно было что-либо противопоставить. Однако затем всё пошло как снежный ком. Впервые побывал на матче «Лады», когда мы обыграли ЦСКА в Тольятти, это была важная победа – обыграли обладателей Кубка! Было круто.

— В чём секрет «Лады»? — Для нас большой плюс в том, что у нас нет суперзвёзд. Наша команда состоит из работяг, и каждый здесь знает, что должен отдавать всего себя. Ведь, если этого не будет, никому из нас не хватит мастерства, чтобы в одиночку всех проходить (улыбается). Тяжёлый труд окупается. Если вдруг каждый здесь возомнит себя Гретцки, нужно вспомнить, что это не так! Мы иногда ошибаемся в простых деталях, но компенсируем самоотдачей.

— Эта команда способна выходить на лёд уже в качестве фаворита? — Зависит от того, как нас видят другие команды. Нам нужно продолжать правильно делать то же, что делаем сейчас. Нужно играть так хорошо, чтобы другие команды пытались подстроиться под нас, а не наоборот. При этом не возвышаться слишком сильно, но и не опускаться ниже положенного.

— Как вам Тольятти? — Он приятный, мне нравится. Я живу недалеко от набережной, мы частенько выбираемся погулять с дочкой. В декабре во время перерыва хотим съездить в Москву, там у меня играет пара друзей. Против одного из них – Патрика Рыбара из «Спартака» – завтра сыграю. Это один из моих лучших друзей.

«Я и хорват, и словак»

— Вы родились в Хорватии. Ударение в вашей фамилии на первый слог? — Да. Ро́сандич.

— Знакомы с Борной Рендуличем? — Да. Это отличный человек и игрок, большего и не скажешь. Вы и сами можете в этом убедиться – он прирождённый снайпер, у него отличное катание, голевое чутьё на высшем уровне. В Хорватии родилось не так много профессиональных хоккеистов, которые заиграли на высоком уровне. Только мы вдвоём, наверное (улыбается).

— Я общался с ним после его дебюта в СКА, и у него буквально горели глаза. — Да, он отдаёт всего себя игре. Этот сезон отлично складывается для него. Неудивительно, что СКА захотел видеть его у себя. Против него сложно играть, а блокировать его броски ещё сложнее (смеётся).

— Почему вы переехали в Словакию? — Мне было 13 с половиной лет. Переехал из-за хоккея – я полностью хорватского происхождения, у меня нет родственников в Словакии. Мой отец играл в хоккей в Хорватии, но он не был профессионалом. Туда частенько приезжали тренеры из Словакии и Чехии. Отец был знаком с тренером из города Дубница – там, кстати, Томаш Татар родился. Я ездил туда два лета подряд, тренировался с местной командой. Там во мне увидели потенциал, сказали, что могут помочь с переездом и постараются сделать из меня профессионального хоккеиста.

Я был в седьмом классе, нужно было обсудить это с родителями. Я быстро загорелся идеей, и тогда мы начали рассматривать варианты, как это можно осуществить. Было ещё два хорватских мальчика, которым предложили играть в Словакии, и первые два года мы вместе жили в одной квартире. После первого года приехал ещё и мой брат, так что нас было четверо. Каждую неделю с нами был кто-то из родителей – от Загреба до Дубницы всего 65 километров. Отец приезжал каждую третью неделю, проводил неделю с нами, затем уезжал домой. Это было тяжело для него. Когда мы с братом стали чуть постарше, то начали жить одни. Сейчас наши пути разминулись – он вратарь, играет во Франции.

Мы попали в клуб «Банска-Бистрица». До 17 лет я был центральным нападающим, затем стал защитником (смеётся). В то время мне предложили словацкое гражданство, чтобы я сыграл на юниорском чемпионате мира. Я заглянул в состав и увидел, что там была проблема с защитниками. Сказал, что могу сыграть в защите, если нужно. Так и осталось в «Бистрице», «Словане», а затем и в чешской лиге. Такова моя история (улыбается).

— Где ваш дом, родина – в Словакии или Хорватии? — Везде и нигде (смеётся). Я и хорват, и словак.

«На праздновании в честь бронзы Олимпиады даже пиво замерзало»

— Какой вам запомнилась Олимпиада? — Безумие какое-то происходило. Все эти ограничения, они были очень жёсткие. С ума сойти можно было. Мне повезло – я не должен был проходить в итоговый состав, но был первым на замену. Один из моих товарищей по команде заразился ковидом, поэтому он не смог поехать, и я сыграл вместо него. Игр было не так много, если говорить о самом хоккее. Олимпиада – это вообще другой опыт.

Буду реалистом, это, наверное, мои первые и последние Олимпийские игры в карьере (смеётся). Не думаю, что у меня будет шанс сыграть ещё на одних, ведь у нас так много хороших защитников, будет сложно попасть в команду. Тогда мы начали не очень хорошо, проиграли два первых матча. Но нам нужна была всего одна победа для прохода в плей-офф, и мы выиграли в последнем матче в группе. Тогда Патрик Рыбар был в воротах, всё напрочь закрыл (улыбается). Латвия, Германия, затем Финляндия и Швеция – короткий путь, но такой важный.

Наш результат стал большим сюрпризом. Никто не ожидал от нас такого. Для словацкого хоккея это один из важнейших результатов в истории. Нам тогда очень повезло! Обычно в плей-офф может быть 28 игр. Нельзя сказать, что тебе повезло, когда выигрываешь четыре матча у одной команды. На Олимпиаде по-другому – всего три матча на вылет до золотой медали. Хотя Финляндия, кроме Олимпиады, ещё и ЧМ выиграла, так что тут дело тоже не в удаче (смеётся).

— Это самый запоминающийся момент в вашей карьере? — Есть ещё парочка. Я выигрывал бронзу на МЧМ. Мы тогда ещё бóльшими андердогами были, чем на Олимпиаде. Из той команды в нынешней сборной есть несколько хороших игроков – Эрик Чернак, например, мы с ним в защите вместе играли. Был ещё Мартин Ревай, его считали одним из лучших проспектов в мире. Уверен, вы не знаете, где он сейчас (Мартин играет в клубе «Липтовски-Микулаш» из Словакии. — Прим. «Чемпионата») (смеётся).

Ещё я выигрывал чемпионат Словакии с «Бистрицой», для них это вообще первый титул был. Потом они ещё выигрывали, но это был огромный по важности момент для такого маленького города. Это был будто семейный клуб. Ещё я два раза играл в финалах в Чешской лиге, но оба раза проиграл. Было бы лучше, если бы удалось выиграть и там, но уже ничего не поделаешь (улыбается).

— Празднование, говорят, было безумным. — Самое забавное, что до этого момента в Словакии были ограничения из-за ковида, и их сняли в тот день, когда мы вернулись из Китая. То есть это было первое массовое событие. На центральной площади в Братиславе собралось очень много людей. Но это было не лучшее время для празднования – февраль, холодно всё-таки (смеётся). После ЧМ возвращаемся в мае, там и погода поприятнее, а тут ниже нуля было – даже пиво замерзало (смеётся). Так что не самое комфортное празднование, однако это воспоминания на всю жизнь. У меня много фотографий с того дня осталось, иногда встречаемся с товарищами по команде и предаёмся воспоминаниям. Об этом приятно разговаривать, но надо двигаться дальше.

— У вашей сборной есть потенциал на будущее. — Да, особенно у Слафковски. Он был одним из тех, кто выиграл для нас бронзу в Пекине, семь шайб забросил! Стать лучшим игроком Олимпиады в 17 лет – огромное достижение. Его ещё и задрафтовали первым. Мы собираемся вернуться в топ-8 сборных мира, вновь преследуем немцов и швейцарцев. Пару лет мы были в спячке. Но с тех пор как президент федерации хоккея поменялся и привёл Крэйга Рэмзи – одного из лучших тренеров в моей жизни – за нами стало интереснее наблюдать. Больше молодых словаков стали уходить в первых раундах драфта НХЛ. Это нужно нам. У нас не такая большая страна, нужно брать качеством. 20 лет назад в НХЛ было 30 словаков, сейчас всего пять… Но у нас многие на подходе, скоро словаков будет больше.

— Тот факт, что на Олимпиаде не было игроков НХЛ, не делает эту бронзу менее ценной? — Да и её ещё выиграть надо (смеётся). Все команды были в одинаковых условиях, но бронзу взяли мы. Каждая медаль зарабатывается тяжёлым трудом. Много всего должно сойтись, чтобы удалось выиграть медаль. Если кто-то думает, что эта медаль не ценна, мне хотелось бы взглянуть, как бы он её добывал (смеётся). Это была первая медаль для Словакии за 10 лет. Так что она стоит многого. Но у людей бывают разные мнения на этот счёт, этого не изменить.

«Ягр уже не тот, это дедушка»

— Насчёт мнений – как относитесь к критике на родине после переезда в КХЛ? — Да её не так много и было-то. Меня лично только один человек спросил, почему еду сюда во время конфликта. Но я же играть в хоккей приехал – делать то, чем занимаюсь всю жизнь. Я просыпаюсь, завтракаю, иду на тренировку, провожу матч, прихожу домой, ужинаю, провожу время с семьёй. Сейчас играю в одной из лучших лиг с качественными игроками. Меня как хоккеиста это интересует в первую очередь. Ребята из Финляндии предпочли уехать, это их выбор. Но я в ответе за свою жизнь, и мой выбор такой.

Я не читаю мнения людей в интернете. Люди всякое говорят. Не изучал вопрос конфликта, поэтому не мне судить. То же самое с людьми, которые смотрели хоккей, но никогда в него не играли – мы не можем с ними поговорить на одном уровне, как профессионалы. Поэтому я не могу сильно вдаваться в политику, только слегка поболтать, как о погоде.

— И даже тот факт, что в сборную вызывать не будут, не остановил? — А я ещё не знаю, как это будет. Может, что-то изменится. Нет же запрета вызывать игроков из КХЛ.

— Запрета нет, но есть рекомендация. — Только руководству сборной решать. Вызов в сборную ещё нужно заслужить.

— Но вы всё равно рискуете при прочих равных оказаться за бортом. — Для меня ситуация выглядит так: на одной чаше весов – игра на протяжении всего сезона в команде в лучшей лиге Европы, новые ощущения; на другой – сборная, в которую я ещё могу не попасть по спортивным показателям. И это всего 10 матчей в году. Я всегда с удовольствием поеду в сборную, даже с травмой. Но если сопоставлять эти две чаши, то выбор очевиден. Никто не сможет гарантировать мне, что я обязательно попаду в сборную. Так что тут и думать нечего.

— Гол Чехии на последнем ЧМ – самый необычный в вашей карьере? — О да! Шимон [Грубец] каким-то образом запустил шайбу себе между ног (смеётся). Мне очень повезло. Нужно бросать, и иногда шайба может залететь. Шимон очень хороший вратарь, здесь мне просто повезло. Порой вкладываешься в бросок, и он не залетает, а иногда махнёшь наудачу и попадёшь. Таков хоккей.

— На ЧМ вас как-то удалили за плевок. Вы действительно тогда плюнули в сторону игрока? — Я плюнул и случайно попал на игрока. Судья сказал, что он не видел момента, но всё равно должен меня удалить, потому что так гласят правила.

— Успели поиграть против Ягра в Чехии? — Да. Он всё ещё играет, всё ещё опасен (смеётся). Он уже не так хорош, как когда-то был, конечно. Во время своего расцвета он был лучшим игроком в мире. Даже сейчас у него остаётся очень мощный бросок, он физически силён. Да, медленный, его ещё надо «привезти» в зону атаки, но когда он оказывается там, то становится невероятно опасным. За ним постоянно нужно следить — у него длинная клюшка, постоянно играет с поднятой головой. Его опыт говорит сам за себя — он прекрасно знает, что делать на льду.

Но в чешской лиге были игроки, против которых мне приходилось сложнее, чем с ним. Он уже не тот, это дедушка (смеётся). Однако это необычная история – он едва ли не единственный в своём роде. Разве что Горди Хоу ещё. Может, Челиос.

— Вы поиграли в ЛЧ. Как думаете, российских клубов там не хватает? — Это очень странный эксперимент над хоккеем. Но на предсезонке было приятно поиграть с командами из других лиг и стран. Мне там нравилось. В плей-офф уже начинаешь немного уставать – финал играется в январе, когда и так много игр в чемпионате. В такие моменты нужно иметь как можно больше игроков в команде, чтобы все играли. Но мне нравилось, была возможность поездить по Европе.

— Русский язык не изучаете? — Чуть-чуть [по-русски]. Я понимаю почти всё. Думаю, к концу сезона ещё и поговорить смогу. В ресторанах уже заказы делаю на русском. Раньше на нём не говорил, но наши языки примерно похожи. В Китае, например, совсем другой язык, здесь попроще. Возможно, через несколько месяцев смогу даже дать небольшое интервью по-русски (улыбается).