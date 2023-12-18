НХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели

Так, лучшим игроком недели стал 28-летний канадский центральный нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 10 (3+7) очков в четырёх встречах. Второе место у голкипера «Ванкувер Кэнакс» Тэтчера Демко, который в трёх матчах продемонстрировал 95,7% отражённых бросков, пропуская в среднем 1,33 шайбы за игру, при этом в одной из встреч он отстоял на ноль. Замкнул тройку лучших прошедшей недели защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Ноа Добсон, сделавший восемь результативных передач (0+8) в четырёх играх.