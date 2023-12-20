"Тампа-Бэй" обыграла "Сент-Луис" в НХЛ, Кучеров оформил дубль

"Тампа-Бэй Лайтнинг" разгромила "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на "Амали-Арене" в Тампе, завершилась уверенной победой "Лайтнинг" со счетом 6:1.

"Тампа-Бэй" обыграла "Сент-Луис" в НХЛ, Кучеров оформил дубль
© Chris O'Meara/AP

Ворота "Тампы" защищал российский голкипер Андрей Василевский. Дубль в составе победившей команды оформил российский нападающий Никита Кучеров. Также за "Тампу" шайбы забросили Майки Эйссимонт, Тайлер Мотт, Хейдн Флёри и Ник Пол. Единственный гол "Блюз" на свой счет записал Джастин Фолк. 15 декабря Кучеров первым набрал 50 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Юбилейной отметки он достиг в выездном матче с "Эдмонтон Ойлерз".

Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне и завершилась победой "Тампы" со счетом 7:4. Кучеров записал на свой счет гол и две результативные передачи. "Тампа" одержала вторую победу в трех последних матчах регулярного чемпионата. "Сент-Луис" прервав двухматчевую победную серию и потерпел пятое поражение в семи последних играх.

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