Кросби вышел на 13-е место по очкам в истории НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Миннесоту Уайлд».

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На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 4:3 в пользу хозяев.

Капитан «пингвинов» Сидни Кросби отметился в этой встрече к данному моменту голом и результативной передачей. Канадец довёл количество своих очков за карьеру в НХЛ до 1535.

Этот результат помог Кросби обойти Марка Рекки (1533) и выйти на 13-е место по количеству набранных очков в истории НХЛ, отставая лишь на четыре балла от находящегося на 12-й строчке Джо Торнтона.

Лидером всех времён по набранным очкам за карьеру в сильнейшей лиге мира является легендарный Уэйн Гретцки (2857).