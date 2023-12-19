"Питтсбург" обыграл "Миннесоту" в НХЛ, Малкин набрал два очка

"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена" в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:3 в пользу "пингвинов". В составе победившей команды голом отметился российский нападающий Евгений Малкин, эта шайба стала для него 11-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Также шайбы за "Питтсбург" забросили Райлли Смит, Джек Гюнцель и Сидни Кросби. Малкин также записал на свой счет голевую передачу, выступив в роли ассистента для Кросби. За "Миннесоту" отличились Райан Хартман, Джейкоб Миддлтон и Винни Леттьери. Российский нападающий "Уайлд" Кирилл Капризов в этом матче набрал одно очко, выступив в роли ассистента для Миддлтона. "Пингвинз" одержали третью победу в последних четырех играх. При этом в предыдущем матче "Питтсбург" уступил с разгромным счетом 0:7 "Торонто Мэйпл Лифс". "Миннесота" прервала победную серию, которая насчитывала три выигранных подряд поединка.