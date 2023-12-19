Кто такой Павел Минтюков, статистика россиянина в НХЛ, перспективы на «Колдер Трофи», сравнение с Коннором Бедардом

В другой сезон Павел Минтюков мог бы претендовать даже на «Колдер Трофи», но в этом уж слишком хорош Коннор Бедард.

Имя воспитанника московского «Динамо» Павла Минтюкова широкая хоккейная общественность впервые услышала в мае 2020 года. На тот момент российскому защитнику не исполнилось и 17 лет, а он уже стал участником громкого обмена в КХЛ. Его родной клуб хотел усилиться здесь и сейчас и принял решение мощно вложиться в возвращение из СКА Дмитрия Кагарлицкого. Взамен армейский клуб получил права сразу на трёх молодых хоккеистов – Никиту Чибрикова, Даниила Лазутина и как раз Минтюкова.

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По замыслам руководства СКА, все трое должны были остаться в их расположении как минимум на несколько лет, но Минтюков решил строить карьеру за океаном, отправившись в лигу Онтарио. Из-за нахлынувшего ковида Павел целиком пропустил сезон-2020/2021, но остался в «Сагино» и следующий сезон провёл так, что «Анахайм» на драфте-2022 забрал россиянина своим первым пиком под общим 10-м номером. Статистика Минтюкова в OHL действительно была зубодробительной – 62 (17+45) очка в 67 матчах, а ведь он защитник.

Прошлый сезон Павел вновь провёл в OHL, показав ещё более впечатляющую статистику – 88 очков в 69 играх за «Сагино» и «Оттаву 67»! Это, кстати, стало рекордом для российских защитников в CHL – Минтюков значительно превзошёл результаты Андрея Шефера и Ивана Проворова. Со старта же нынешнего сезона Минтюков получил полноценный шанс в «Анахайм Дакс».

Этот американский клуб в XXI веке вообще-то особо не жаловал российских хоккеистов. На протяжении многих лет в «Дакс» крайне осторожно, если не сказать больше, относились к выбору российских игроков. Достаточно сказать, что за всю историю американского клуба до лета 2022-го всего четыре россиянина были выбраны клубом в первом раунде драфта – и последним из них был Станислав Чистов, на которого «утки» потратили пятый выбор в 2001 году. И вот спустя 21 год в «Анахайме» уже при новом генеральном менеджере снова вернулись к кандидатуре российского игрока, потратив на Минтюкова свой лучший выбор на драфте.

С первого же матча «уток» в текущей регулярке 20-летний защитник получил не только большое игровое время в равных составах, но и место в первой бригаде большинства. Из-за этого многолетний ведущий защитник «Анахайма» Кэм Фаулер попрощался с ролью первого выбора человека на синюю линию для игры в большинстве, переместившись во вторую бригаду реализации. Минтюков же сразу начал оправдывать выданные авансы, уже во втором матче в НХЛ сделав первую результативную передачу, а в третьем – забив первый гол в лиге.

Второго гола российского хоккеиста в главной хоккейной лиге мира пришлось ждать до минувшей ночи, когда «Анахайм» гостил в Детройте. За сутки до этого россиянин отметился ассистентским дублем во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1), приняв самое активное участие в двух первых голах своей команды в том матче. А сегодня Павел уже сам поразил ворота «красных крыльев», снова внеся свою лепту в победу «Дакс» – 4:3.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«У него будут взлёты и падения. Ему только исполнилось 20 лет, и, когда он подключается в нападении, он обычно проводит хороший матч. Я думаю, сегодня вечером он двигался очень хорошо и мог на самом деле забить пару голов. Он будет прогрессировать», — высказался об игре россиянина главный тренер «Анахайма» Грег Кронин.

После гола в ворота «Детройта» на счету Минтюкова стало 17 (2+15) очков в 31 матче нынешнего сезона, благодаря чему он вышел на второе место в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. Эту позицию Павел делит с канадцем Адамом Фантилли из «Коламбуса» и австрийцем Марко Росси из «Миннесоты». Оба хоккеиста играют на позиции нападающих, тогда как среди защитников Минтюков является лучшим бомбардиром-новичком НХЛ, опережая на один балл американца Люка Хьюза из «Нью-Джерси».

Тут, кстати, нужно уточнить, что по правилам НХЛ новичками считаются те хоккеисты, которые не сыграли 25 игр в одном из предшествующих сезонов или более шести игр в любых двух предыдущих сезонах. Поэтому тот же Хьюз относится к числу новичков, несмотря на то обстоятельство, что свой первый гол в НХЛ он сделал ещё в прошлом сезоне, когда в концовке регулярного чемпионата дебютировал за «дьяволов» и сыграл четыре матча.

Как видите, в этом списке нет ни одного защитника. Минтюков вполне бы мог им стать, если бы дебютировал в НХЛ в какой-нибудь другой сезон. Безусловным лидером гонки бомбардиров среди новичков и на 100% главным претендентом на «Колдер», как ни крути, является первый номер драфта Коннор Бедард. За последние несколько лет мы успели привыкнуть к тому, что первый номер на драфте далеко не всегда является гарантией того, что хоккеист с первого же сезона начнёт разрывать НХЛ. Посмотрите, например, на ситуацию Алексиса Лафреньера в «Рейнджерс», который до сих пор не заиграет на том уровне, который ему прочили по юниорам.

Но Бедард пошёл своей дорогой. Коннор угодил в клуб-аутсайдер лиги, который сразу же сделал канадского форварда своим лицом. Вокруг 18-летгнего форварда строится игра ведущего звена, а сам Коннор полностью оправдывает высокие ожидания. В 30 матчах регулярки он выбил 26 (12+14) очков, уже успев вписать своё имя в историю НХЛ.

В один из моментов сезона первый номер драфта НХЛ – 2023 набрал очки в 10 подряд играх на выезде (9+5 на отрезке). Его серия стала второй в истории лиги для 18-летних игроков. Первый результат – у Натана Маккиннона («Колорадо», 2013/2014, 16 игр). Переписывает Бедард и историю самого «Чикаго», уже успев выйти на второе место за всё время существования клуба по очкам среди 18-летних хоккеистов.