Кто такой Павел Минтюков, статистика россиянина в НХЛ, перспективы на «Колдер Трофи», сравнение с Коннором Бедардом

В другой сезон Павел Минтюков мог бы претендовать даже на «Колдер Трофи», но в этом уж слишком хорош Коннор Бедард.

Кто такой Павел Минтюков, статистика россиянина в НХЛ, перспективы на «Колдер Трофи», сравнение с Коннором Бедардом
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Имя воспитанника московского «Динамо» Павла Минтюкова широкая хоккейная общественность впервые услышала в мае 2020 года. На тот момент российскому защитнику не исполнилось и 17 лет, а он уже стал участником громкого обмена в КХЛ. Его родной клуб хотел усилиться здесь и сейчас и принял решение мощно вложиться в возвращение из СКА Дмитрия Кагарлицкого. Взамен армейский клуб получил права сразу на трёх молодых хоккеистов – Никиту Чибрикова, Даниила Лазутина и как раз Минтюкова.

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По замыслам руководства СКА, все трое должны были остаться в их расположении как минимум на несколько лет, но Минтюков решил строить карьеру за океаном, отправившись в лигу Онтарио. Из-за нахлынувшего ковида Павел целиком пропустил сезон-2020/2021, но остался в «Сагино» и следующий сезон провёл так, что «Анахайм» на драфте-2022 забрал россиянина своим первым пиком под общим 10-м номером. Статистика Минтюкова в OHL действительно была зубодробительной – 62 (17+45) очка в 67 матчах, а ведь он защитник.

Прошлый сезон Павел вновь провёл в OHL, показав ещё более впечатляющую статистику – 88 очков в 69 играх за «Сагино» и «Оттаву 67»! Это, кстати, стало рекордом для российских защитников в CHL – Минтюков значительно превзошёл результаты Андрея Шефера и Ивана Проворова. Со старта же нынешнего сезона Минтюков получил полноценный шанс в «Анахайм Дакс».

Этот американский клуб в XXI веке вообще-то особо не жаловал российских хоккеистов. На протяжении многих лет в «Дакс» крайне осторожно, если не сказать больше, относились к выбору российских игроков. Достаточно сказать, что за всю историю американского клуба до лета 2022-го всего четыре россиянина были выбраны клубом в первом раунде драфта – и последним из них был Станислав Чистов, на которого «утки» потратили пятый выбор в 2001 году. И вот спустя 21 год в «Анахайме» уже при новом генеральном менеджере снова вернулись к кандидатуре российского игрока, потратив на Минтюкова свой лучший выбор на драфте.

С первого же матча «уток» в текущей регулярке 20-летний защитник получил не только большое игровое время в равных составах, но и место в первой бригаде большинства. Из-за этого многолетний ведущий защитник «Анахайма» Кэм Фаулер попрощался с ролью первого выбора человека на синюю линию для игры в большинстве, переместившись во вторую бригаду реализации. Минтюков же сразу начал оправдывать выданные авансы, уже во втором матче в НХЛ сделав первую результативную передачу, а в третьем – забив первый гол в лиге.

Второго гола российского хоккеиста в главной хоккейной лиге мира пришлось ждать до минувшей ночи, когда «Анахайм» гостил в Детройте. За сутки до этого россиянин отметился ассистентским дублем во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1), приняв самое активное участие в двух первых голах своей команды в том матче. А сегодня Павел уже сам поразил ворота «красных крыльев», снова внеся свою лепту в победу «Дакс» – 4:3.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«У него будут взлёты и падения. Ему только исполнилось 20 лет, и, когда он подключается в нападении, он обычно проводит хороший матч. Я думаю, сегодня вечером он двигался очень хорошо и мог на самом деле забить пару голов. Он будет прогрессировать», — высказался об игре россиянина главный тренер «Анахайма» Грег Кронин.

После гола в ворота «Детройта» на счету Минтюкова стало 17 (2+15) очков в 31 матче нынешнего сезона, благодаря чему он вышел на второе место в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ. Эту позицию Павел делит с канадцем Адамом Фантилли из «Коламбуса» и австрийцем Марко Росси из «Миннесоты». Оба хоккеиста играют на позиции нападающих, тогда как среди защитников Минтюков является лучшим бомбардиром-новичком НХЛ, опережая на один балл американца Люка Хьюза из «Нью-Джерси».

Тут, кстати, нужно уточнить, что по правилам НХЛ новичками считаются те хоккеисты, которые не сыграли 25 игр в одном из предшествующих сезонов или более шести игр в любых двух предыдущих сезонах. Поэтому тот же Хьюз относится к числу новичков, несмотря на то обстоятельство, что свой первый гол в НХЛ он сделал ещё в прошлом сезоне, когда в концовке регулярного чемпионата дебютировал за «дьяволов» и сыграл четыре матча.

Но вернёмся к Минтюкову. 20-летний россиянин проводит потрясающий дебютный сезон в НХЛ, получает шикарную прессу за океаном и даже является одним из претендентов на «Колдер Трофи». Лауреатами приза лучшему новичку сезона НХЛ становились восемь российских хоккеистов: Сергей Макаров, Павел Буре, Сергей Самсонов, Евгений Набоков, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин и Кирилл Капризов.

Как видите, в этом списке нет ни одного защитника. Минтюков вполне бы мог им стать, если бы дебютировал в НХЛ в какой-нибудь другой сезон. Безусловным лидером гонки бомбардиров среди новичков и на 100% главным претендентом на «Колдер», как ни крути, является первый номер драфта Коннор Бедард. За последние несколько лет мы успели привыкнуть к тому, что первый номер на драфте далеко не всегда является гарантией того, что хоккеист с первого же сезона начнёт разрывать НХЛ. Посмотрите, например, на ситуацию Алексиса Лафреньера в «Рейнджерс», который до сих пор не заиграет на том уровне, который ему прочили по юниорам.

Но Бедард пошёл своей дорогой. Коннор угодил в клуб-аутсайдер лиги, который сразу же сделал канадского форварда своим лицом. Вокруг 18-летгнего форварда строится игра ведущего звена, а сам Коннор полностью оправдывает высокие ожидания. В 30 матчах регулярки он выбил 26 (12+14) очков, уже успев вписать своё имя в историю НХЛ.

В один из моментов сезона первый номер драфта НХЛ – 2023 набрал очки в 10 подряд играх на выезде (9+5 на отрезке). Его серия стала второй в истории лиги для 18-летних игроков. Первый результат – у Натана Маккиннона («Колорадо», 2013/2014, 16 игр). Переписывает Бедард и историю самого «Чикаго», уже успев выйти на второе место за всё время существования клуба по очкам среди 18-летних хоккеистов.

Если не случится никакого форс-мажора, то именно Бедард и завоюет «Колдер Трофи» по итогам сезона. В этом можно не сомневаться. Но всё это никак не умаляет достоинства Минтюкова. Если Павел продолжит развиваться в правильном направлении, то Россия может получить нового очень солидного атакующего защитника.

Хоккей
Павел Минтюков
Адам Фантилли
Коннор Бедард
Никита Чибриков
Марко Росси
Кэм Фаулер
Евгений Набоков
Андрей Шефер
Натан Маккиннон
Сергей Самсонов
Иван Проворов
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