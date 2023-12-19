В Госдуме назвали спортсменов года

«По мне, их даже двое — Медведев и Овечкин. Эти спортсмены любят свою родину. Выступая в зарубежных клубах и странах на международных турнирах, ни разу не отказались от своей родины. Притом, что наверняка были шантаж и угрозы. Того же недопуска к соревнованиям. То, что могут постоянно хэйтить, критиковать болельщиков», — заявил Медведев.