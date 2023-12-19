"Спартак" обыграл "Торпедо" и первым достиг отметки в 150 заброшенных шайб в сезоне

Московский "Спартак" на выезде переиграл нижегородское "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ - 5:2.

После небольшого перерыва возобновился чемпионат КХЛ. В Нижнем Новгороде встречались "Торпедо" и "Спартак", команды, показывающие в нынешнем сезоне яркий хоккей. Впрочем, "красно-белые" по ходу сезона все же выглядят более стабильно.

В первом периоде проливший контракт со "Спартаком" Шэйн Принс открыл счет, но Михаил Орлов восстановил равенство. Во втором периоде Принс снова вывел москвичей вперед, а Михал Чайковски увеличил разницу в счете.

В третьей 20-минутке "Спартак" снял все вопросы о победителе после шайб Павла Порядина и Дмитрия Вишневского. Хозяева сумели ответить на это шайбой Алексея Кручинина. "Спартак" победил - 5:2, первым в лиге преодолев отметку в 150 заброшенных шайб.

В столичном дерби "Динамо" уверенно переиграло ЦСКА со счетом 4:1. "Авангард" в Омске уступил казанскому "Ак Барсу" - 0:4. "Салават Юлаев" в результативном матче одолел "Барыс" - 5:4.