СКА разгромили «Сочи» на домашней площадке

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Сочи». Разгромную победу в матче одержали армейцы со счётом 7:2.

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Первый период закончился со счётом 1:0, хотя армейцы перебросали соперника 33:1. Во втором периоде сочинцам удалось сравнять счёт благодаря голу Сергея Попова в большинстве. В третьем периоде СКА забросил шесть шайб — дублями отметились Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв.