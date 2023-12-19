Ротенберг — о 7:2 с «Сочи»: все увидели такую лениградскую «тики-таку» в нашем исполнении

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил разгромную победу в матче с «Сочи» (7:2). Петербургские армейцы забросили шесть шайб в третьем периоде, чем предопределили исход матча. После первого периода СКА вёл в счёте 1:0, перебросав соперника 33:1. Вратарь «Сочи» Максим Третьяк по итогам матча отразил 59 бросков из 66.

Ротенберг — о 7:2 с «Сочи»: все увидели такую лениградскую «тики-таку» в нашем исполнении
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«Тяжёлая для нас игра. Здорово начали, много бросали, доминировали. Был тотальный контроль шайбы, но соперник хорошо оборонялся, здорово сыграл вратарь. Сегодня Третьяк — однозначно лучший игрок в составе «Сочи». Особенно в первые два периода. Да, нам нужно было больше лезть на пятак, убрать лишний пас и забить голы. Когда не забиваешь ты — забивают тебе. После второго периода хорошо поговорили с хоккеистами. Бились за Али (Владимира Алистрова. — Прим. „Чемпионата“), которому мы хотим пожелать здоровья. Жёстко сыграл соперник, но мы этого и ожидали. С нами любая команда проводит свою лучшую игру.

В третьем периоде добавили — все увидели такую лениградскую «тики-таку» в нашем исполнении. Так надо играть каждый период с первой секунды до последней. Будем к этому стремиться. Разберём ошибки, потренируемся. Для нас самая важная игра следующая — готовимся к ней. Огромная благодарность всем, кто пришёл нас поддержать сегодня. Мы это чувствовали. Огромное всем спасибо», — цитирует Ротенберга пресс-служба клуба.

Таким образом, СКА взял реванш у «Сочи» за два поражения с одинаковым счётом 4:5 в октябре. Отметим, что стартовое вбрасывание в матче произвёл футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов.

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