Бывший игрок «Спартака» рассказал, стоит ли Овечкину уходить из «Вашингтона»
Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов рассказал, стоит ли российскому нападающему Александру Овечкину уходить из «Вашингтона». Россиянин отстаёт от рекорда Уйэна Гретцки по голам в НХЛ на 67 шайб.
«Стоит ли Овечкину переходить в другой клуб? Думаю, для него лучше всего находиться в «Вашингтоне». Его там все любят. Зачем ему менять клуб? Будет классная история, когда он сравняется с Гретцки, играя в одном клубе. Мне кажется, он в «Вашингтоне» просто лучший. Его все любят, смысл ему оттуда уезжать? Думаю, это не лучший вариант. Нужно доказывать в одном клубе, чем подстраиваться под какие-то условия, и он это понимает. Нужно из этой ситуации выходить и обгонять Гретцки», — сказал Щитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.