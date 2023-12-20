Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Бостоном» в овертайме

В ночь с 19 на 20 декабря мск на бостонской арене «Ти-Ди Гарден» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Миннесотой Уайлд». Волевую победу со счётом 4:3 в овертайме одержали гости.

На восьмой минуте встречи «Миннесота» открыла счёт благодаря голу Маркуса Йоханссона, но ещё до перерыва дубль Давида Пастрняка вывел вперёд «Бостон». Второй период не принёс командам заброшенных шайб. Уже на 54-й минуте игры российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сравнял счёт, две минуты спустя Райан Хартман вернул преимущество гостям. За минуту и шесть секунд до сирены Брэд Маршан реализовал большинство, и матч перешёл в овертайм. На третьей минуте дополнительного времени победный бросок удался Капризову.