Кучеров обошел Яшина по набранным очкам в НХЛ среди россиян

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров сделал дубль в матче против "Сент-Луиса" и вышел на десятое место среди россиян по числу набранных очков в НХЛ.

В ночь на среду "Тампа-Бэй" на домашней арене принимала "Сент-Луис". И уже в первом периоде в воротах гостей побывали три безответные шайбы.

Открыл счет Майкл Эйссимонт, Тайлер Мотт закрепил успех, а россиянин Никита Кучеров сделал счет 3:0.

После перерыва гости получили в свои ворота еще две шайбы - Кучеров оформил дубль, а Хайдн Флери забросил дебютную шайбу в сезоне. Ник Пол в заключительной 20-минутке сделал счет совсем неприличным - 6:0, лишь после этого Джастину Фолку удалось его размочить. Итог встречи - 6:1.