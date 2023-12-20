Кучеров обошел Яшина по набранным очкам в НХЛ среди россиян
Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров сделал дубль в матче против "Сент-Луиса" и вышел на десятое место среди россиян по числу набранных очков в НХЛ.
В ночь на среду "Тампа-Бэй" на домашней арене принимала "Сент-Луис". И уже в первом периоде в воротах гостей побывали три безответные шайбы.
Открыл счет Майкл Эйссимонт, Тайлер Мотт закрепил успех, а россиянин Никита Кучеров сделал счет 3:0.
После перерыва гости получили в свои ворота еще две шайбы - Кучеров оформил дубль, а Хайдн Флери забросил дебютную шайбу в сезоне. Ник Пол в заключительной 20-минутке сделал счет совсем неприличным - 6:0, лишь после этого Джастину Фолку удалось его размочить. Итог встречи - 6:1.
После этого матча на счету Кучерова стало 783 очка (298 шайб и 485 передач). Он обогнал Алексея Яшина и вышел на десятое место по набранным очкам среди россиян.