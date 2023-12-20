Россияне составили тройку звезд дня в НХЛ

Второй звездой назван форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Россиянин оформил дубль, в том числе забил в овертайме в матче с «Бостоном» (4:3). Он прервал шестиматчевую персональную серию без голов.

Третьей звездой стал нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров, оформивший дубль в матче против «Сент Луиса» (6:1). Он набрал 783 (298+485) очка в 676 играх в НХЛ и вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ среди россиян. Форвард обошел Алексея Яшина, у которого 781 (337+444) очко в 850 встречах. Кучеров продолжает лидировать в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ, набрав 54 (22+32) очка.