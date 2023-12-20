Трое россиян признаны звездами дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала тройку лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.

© NHL.COM

Третьей звездой дня признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который оформил дубль во встрече с «Сент-Луис Блюз» (6:1). Напомним, форвард обошёл Алексея Яшина и вышел на чистое 10-е место по набранным очкам среди всех россиян в НХЛ. У Кучерова теперь 782 (297+485) очка в 676 матчах.

Вторая звезда дня — форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отличившийся дублем и принесший своей команде победу в игре с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ). 26-летний нападающий седьмой раз в карьере отличился в овертайме, благодаря чему вышел на чистое первое место в клубной истории по голам в дополнительное время.