ЦСКА поместил вратаря Александра Шарыченкова в список отказов, сообщает пресс-служба армейского клуба. Во вчерашнем матче с московским «Динамо» голкипер пропустил четыре шайбы, отразив 38 бросков по воротам.

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Для 32-летнего хоккеиста нынешний сезон – третий в составе ЦСКА. Вместе с армейской командой Шарыченков стал обладателем Кубка Гагарина – 2023. В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей, в которых голкипер одержал пять побед с процентом отражённых бросков 90,7%.