Бахмутов: ЦСКА с напрягом будет играть до плей-офф, а там всё обнулится

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов заявил, что ЦСКА будет сложно в предстоящем матче с петербургскими армейцами. Специалист отметил, что московские армейцы будут испытывать проблемы с игрой до старта плей-офф, где вновь покажут свой чемпионский характер.

«Проблема ЦСКА в том, что они под тяжёлой психологической нагрузкой после двух чемпионств, а состав всё тот же. Заставить себя пойти в третий поход очень сложно. Думаю, они ждут, когда эта нагрузка спадёт. А она спадёт только через муторные, невзрачные игры, но с победами. Я бы, например, не хотел под ЦСКА в Кубке Гагарина попадать.

Они с таким напрягом будут играть до плей-офф, а там всё обнулится. Там уже будут выигрывать характеры. Сегодня для СКА определяющая игра. Команда на ходу, хорошо бежит, просто звенящая команда. Им недалеко до первого места на Западе. При такой игре, при таком настрое им всё по силам. Московским армейцам будет тяжело в Петербурге», — приводит слова Бахмутова Legalbet.