Овечкин поднялся на второе место в истории НХЛ по очкам в овертайме
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сравнялся по набранным очкам в овертайме со своим соотечественником Евгением Малкиным.
Минувшей ночью голевая передача Овечкина в овертайме помогла "Вашингтону" переиграть "Айлендерс" - 3:2. При этом сам капитан "столичных" продлил антирекордную серию без голов, которая насчитывает уже 14 матчей.
Для Овечкина эта голевая передача стала 39-м результативным действием в овертаймах. По этому показателю он догнал другого россиянина Евгения Малкина из "Питтсбурга" и делит с ним второе место.
Лидирует по этому показателю партнер Малкина по "Пингвинз" канадский форвард Сидни Кросби - 43 очка.