Овечкин поднялся на второе место в истории НХЛ по очкам в овертайме

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сравнялся по набранным очкам в овертайме со своим соотечественником Евгением Малкиным.

Минувшей ночью голевая передача Овечкина в овертайме помогла "Вашингтону" переиграть "Айлендерс" - 3:2. При этом сам капитан "столичных" продлил антирекордную серию без голов, которая насчитывает уже 14 матчей.

Для Овечкина эта голевая передача стала 39-м результативным действием в овертаймах. По этому показателю он догнал другого россиянина Евгения Малкина из "Питтсбурга" и делит с ним второе место.