Овечкин объяснил, почему не может забить

«Заметно, что немного не получается игра в неравных составах. Когда не можешь отличиться, то держишь клюшку слишком крепко. Мы провели большое количество матчей без нужного числа бросков, без голевых моментов, из-за неверных решений, не двигая шайбу, не перемещаясь», — заявил Овечкин пресс-службе лиги.