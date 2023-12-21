Овечкин объяснил безголевую серию проблемами с игрой в большинстве

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не придает значения собственной безголевой серии.

Овечкин объяснил, почему не может забить
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По его словам, рано или поздно он сможет отличиться.

«Заметно, что немного не получается игра в неравных составах. Когда не можешь отличиться, то держишь клюшку слишком крепко. Мы провели большое количество матчей без нужного числа бросков, без голевых моментов, из-за неверных решений, не двигая шайбу, не перемещаясь», — заявил Овечкин пресс-службе лиги.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в столице США на «Кэпитал-Уан Арене» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Хендрикс Лапьер, Джоэль Эдмундсон и Дилан Строум. У гостей шайбы забросили Хадсон Фэшинг и Андерс Ли.

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