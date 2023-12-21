Хоккеист Чудинов вспомнил о страшной травме

«Да, конечно, та травма подкосила. Неплохие сезоны проводил до неё, но это жизнь, это спорт. Главное, что прошёл через это. Год восстанавливался, потом начал играть, но всё равно колено опухало, какие-то осложнения появлялись, потом опять поехал на операцию. В результате провёл три операции, один сезон полностью пришлось пропустить. Затем заново начал восстановление.



Само собой, очень серьёзная травма, все связки были порваны. Поначалу, после первого периода восстановления, было так, что пять игр играешь – десять восстанавливаешься. Мог и закончить, но нашёл в себе силы, продолжаю играть в хоккей», — сказал Чудинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.