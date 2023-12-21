Тренер Канарейкин считает призрачными шансы "Витязя" на выход в плей-офф КХЛ

Российский тренер Федор Канарейкин сомневается в выходе подмосковного "Витязя" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Legalbet. "Шансы у "Витязя" на попадание в плей-офф призрачные. Борьбу за восьмую строчку, мне кажется, они проиграли. Сложно будет туда попасть, проигрывая прямому конкуренту. Третий раз за сезон они уступили минскому "Динамо", - сказал Канарейкин. "Витязь" уступил минскому "Динамо" 19 декабря. Встреча завершилась со счетом 1:4. В составе победителей точными бросками отметились Андрей Стась, Егор Бориков, Александр Волков и Коди Керран. За "Витязь" отличился Скотт Уилсон. "Витязь" занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 31 очко. Минское "Динамо" идет на восьмой строчке, набрав 40 баллов. По итогам регулярного чемпионата КХЛ в плей-офф в текущем сезоне из каждой конференции, как обычно, выйдут по восемь команд, которые получат внутри своих зон номера посева с первого по восьмой. В первом раунде соперничество будет идти внутри конференций (первая команды сыграет с восьмой, вторая – с седьмой, третья – с шестой, а четвертая – с пятой). Со второго раунда вышедшие туда клубы получат уже общий посев, а плей-офф будет перекрестным – с возможностью встретиться с командами из других конференций. Ранее в КХЛ команды Запада и Востока могли встретиться друг с другом только в финале.